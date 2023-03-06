Başkan Şayir, açıklamasının devamında “böylesi mübarek gecelerde toplumsal sorumluluğumuzun da farkında olmalıyız. Dayanışma ve yardımlaşma içinde birbirimizi severek, hoşgörü, sabır, bütünlük, dostluk ve sevgiyle güzellikleri paylaşalım. Sevgi ve kardeşlik bağlarının pekiştirildiği, pek çok güzelliğin yaşandığı Ramazan ayını müjdeleyen Berat Kandilini idrak etmenin huzur ve mutluluğunu yaşayacağımız bu gecede tüm vatandaşlarımızın Mübarek Berat Kandili tebrik eder, başta İslam Dünyası olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ederim” ifadelerine yer verdi.
Başkan Şayir’den Berat Kandili Mesajı
Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, Berat Kandili'nin Dilovası’na, Türkiye'ye ve tüm insanlığa esenlik ve huzur getirmesini diledi.