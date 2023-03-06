Başkan Şayir’den Berat Kandili Mesajı

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, Berat Kandili'nin Dilovası’na, Türkiye'ye ve tüm insanlığa esenlik ve huzur getirmesini diledi.

Ülke olarak birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulan bir süreçten geçildiğini belirten Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Dilovası Belediyesi olarak, 11 ilde can - mal kaybına neden olan ve Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,5 büyüklüğündeki depremler sonrası mağdur olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile tüm imkânlarımızla afetzede kardeşlerimizin yanında olmaya tüm gücümüzle gayret gösteriyoruz. İnşallah bu günleri hep birlikte aşacağız” ifadelerini kullandı.

Başkan Şayir, açıklamasının devamında “böylesi mübarek gecelerde toplumsal sorumluluğumuzun da farkında olmalıyız. Dayanışma ve yardımlaşma içinde birbirimizi severek, hoşgörü, sabır, bütünlük, dostluk ve sevgiyle güzellikleri paylaşalım. Sevgi ve kardeşlik bağlarının pekiştirildiği, pek çok güzelliğin yaşandığı Ramazan ayını müjdeleyen Berat Kandilini idrak etmenin huzur ve mutluluğunu yaşayacağımız bu gecede tüm vatandaşlarımızın Mübarek Berat Kandili tebrik eder, başta İslam Dünyası olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ederim” ifadelerine yer verdi.