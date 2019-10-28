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Başkan Şayir’den Cumhuriyet Bayramı mesajı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınlayan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Cumhuriyet’in ilanının 96’ıncı yıl dönümünü kutlayarak, “Cumhuriyet, milletimizin büyük bir iman gücüyle gerçekleştirdiği kurtuluş mücadelesinin eseridir” dedi.

Başkan Şayir'den Cumhuriyet Bayramı mesajı

28 Ekim 2019 Pazartesi 10:39

 Başkan Şayir, yaptığı açıklamada “Türk Milleti’nin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir” diyen Büyük Önder Atatürk, Cumhuriyet’i ilan etmiştir. 96 yıldır hiç sönmeyen bir meşale gibi ülkemizi aydınlatmaya devam etmektedir.

NİCE ZORLUKLARA RAĞMEN DESTAN YAZILMIŞTIR

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde istiklalini kazanmak için kurtuluş mücadelesi veren şanlı ecdadımız nice zorluklara rağmen destan yazmış ve neticesinde Cumhuriyetimiz kurulmuştur. 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet’in ilanı ve milletin kayıtsız şartsız egemenliği kabul edilerek bağımsızlık mücadelesinin ruhu ortaya konmuştur. Türkiye Cumhuriyeti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hedef olarak ortaya koyduğu “muasır medeniyetler” yolunda kurulduğu günden bu yana demokrasi, insan hakları, eğitim, sağlık, bilim, ekonomi, ulaştırma olmak üzere tüm alanlarda önemli mesafeler kat etmiştir. İçinde bulunduğumuz konjonktür ülkemizin her ferdine, her kurumuna olduğu gibi bize de bazı sorumluluklar yüklemektedir.

CUMHURİYET MİRASINI GELECEK NESİLLERE TAŞIMALIYIZ

Özellikle 15 Temmuz’da Fetö Terör Örgütü tarafından gerçekleştirilmek istenen ve milletimizin tıpkı kurtuluş mücadelesinde olduğu gibi destansı karşı koyması ile bastırılan darbe girişiminin ardından millet olma şuuru, Cumhuriyetimizin kıymeti bir kez daha net olarak anlaşılmıştır. Bu sorumluluğun bilinciyle demokratik, siyasal, kültürel, sosyal alanlarda olduğu gibi özellikle de ekonomik gelişmeye önem vererek atalarımızdan aldığımız Cumhuriyet mirasını gelecek nesillere, içinde yaşanılan asrın sorunlarına cevap verecek şekilde geliştirerek ulaştırmalıyız.

ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE ANIYORUM

Kurtuluş Savaşı’nda kadını, erkeği, çocuğuyla gösterilen büyük gayret ve fedakârlıklarla elde ettiğimiz Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96. Yıldönümünü kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, aziz vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığı için canlarını ortaya koyan tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve saygıyla anıyorum.”dedi.

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