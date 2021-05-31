Başkan Şayir’den, Diliskelesi’ne Alternatif Yol Müjdesi

Ankara’dan gelen heyet ile Diliskelesi Mahallesi’nde incelemelerde bulunan Başkan Şayir, yeni bağlantı yolu için çalışmaları başlattı.

Çalışma ile, Dilovası’nın en büyük mahallelerinden olan ve yıllardır OSB yolu üzerinden tek girişi ve çıkışı ile sorunlar yaşayan mahalle halkı rahatlamış olacak.

Başkan Şayir’in göreve geldiği günden bu yana gerçekleştirdiği Ankara ziyaretleri olumlu sonuçlar vermeye devam ediyor. Ulaştırma Bakanlığı’na aktarılan Diliskelesi Mahallesi giriş ve çıkış sorununun çözümü ile ilgili de ilk adım atıldı. Önceki gün Ankara’dan gelen heyet Başkan Şayir ve ekibiyle birlikte Diliskelesi’nde inceleme yaptılar.

BAŞKAN ŞAYİR, SORUNU YETKİLİLERE AKTARDI

Yapılan inceleme de Diliskelesi Mahallesi’nin kurulduğu günden bu yana mahallenin ilçeye olan tek bağlantı yolu nedeniyle yıllarca önemli sorunlar yaşadığını yetkililere aktaran Başkan Şayir, “İlçe merkezimiz ile Diliskelesi mahallemiz arasında bulunan OSB, D100 karayolu ve TEM otoyolu nedeniyle bu güne kadar tek bağlantı yolu üzerinden giriş ve çıkışların yapılıyor olması ve bu bağlantı yolunun zaman zaman kapanması ve sorunlar yaşatması nedeniyle mahalle halkımız ciddi mağduriyet yaşamaktadır. Diliskelesi Mahallemiz ile ilçe merkezimizin koordinasyonunu daha iyi sağlayacak yeni bir bağlantı yoluna ihtiyaç duyulmaktadır. Yıllardır gündemde olan ancak bir türlü yapılamayan yeni bağlantı yolu artık zorunluluk gerektirmektedir. Dilovası Belediyesi olarak hazırladığımız bağlantı yolu projemizle hem araç hemde yaya trafiğinde büyük kolaylık sağlanmış olacaktır.

CANLARIMIZ GİDİYORDU

Ayrıca mahalle halkının işe gidiş ve gelişlerinde sıkça kullandıkları otobanda bir üst geçit ve servislere binebilecekleri bir cebin olmaması nedeniyle onlarca canımız burada hayatını kaybetmiştir. Yapılacak olan yeni bağlantı yolu ve üst geçitle birlikte bu önemli sorun ortadan kaldırılmış olacak, acil durumlar içinde büyük görev üstlenecektir” dedi.

BAKANLIKTAN GELEN HEYET İNCELEME YAPTI

Başkan Şayir’in ile bölgede incelemelerini tamamlayan Ulaştırma Bakanlığı heyeti Diliskelesi Mahallesi’ne hem araç, hemde yaya yolu bulunan yeni alternatif giriş ve çıkış yolu için düzenleme yapacaklarını belirterek çalışmanın kısa sürede başlayacağını dile getirdiler.