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Başkan Şayir’den “Dünya Kadınlar Günü” mesajı

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” nedeni ile bir mesaj yayınladı.

Başkan Şayir'den 'Dünya Kadınlar Günü” mesajı

08 Mart 2023 Çarşamba 11:00


Başkan Şayir, yayımladığı mesajında; "Ülkemizin gelişmesi ve çağdaşlaşmasında büyük emekleri bulunan kadınlarımız, toplumsal ve ekonomik yaşamdaki gelişmelerin en temel öğesidir. Türk kadını, toplumumuzun yapısını güçlendirip, şekillendirerek, aile birliğinin en önemli unsuru olarak daima özverinin, fedakârlığın ve sevginin kaynağı olmuştur.  

KADIN GÜÇLÜYSE, AİLE GÜÇLÜDÜR 

Hayatımızın her alanında sınırsız sevgisi, hoşgörüsü, fedakârlığı, üretkenliği ve yetiştirdiği evlatlarıyla geleceğimizi şekillendiren kadınlarımıza ne kadar değer versek azdır. Kadın demek bereket demektir. Kadın sabrın, umudun, sevginin, fedakârlığın sembolüdür. Kadın güçlüyse aile güçlüdür, toplum güçlüdür. Bu yüzden hayatımızın her alanında kadınlarımızın gücüne, vicdanına ve aklına ihtiyaç vardır. Dilovası Belediyesi olarak, kadınlarımızın sosyal hayatın içinde aktif olarak yer almasını sağlayacak birçok projeyi yürütüyoruz. Aile birliğinin temelini oluşturan kadınlarımıza sosyal ve kültürel faaliyetlerini icra edebilecekleri tüm olanakları sunmaya da özen gösteriyoruz" dedi. 

DEPREMZEDE ANNELERİ UNUTMADI 

Başkan Şayir, "Çocuklarını, eşlerini, babalarını, kardeşlerini vatan uğruna toprağa veren şehit annelerimiz başta olmak üzere, geçtiğimiz ay yaşanan asrın felaketi sonrası çocuklarını, eşlerini ve akrabalarını kaybeden depremzede annelerimizin ve tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü içtenlikle kutluyorum” ifadelerini kullandı. 

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