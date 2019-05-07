Başkan Şayir’den İlk Röportaj

Mehmet Akif Ersoy Orta Okulu 7. sınıf öğrencisi Ece Elgörmüş Başkan Şayir’e gelecekteki Dilovası hakkında sorular sorarak ilk röportajı gerçekleştirdi.

Ece Elgörmüş: Sizin çocukluğunuzda eğitim şartları nasıldı? Sizin Döneminizdeki şartlar ile Şuan ki Şartlara Göre farklılıklar nelerdir Sizce?

Başkan Şayir: Bizim öğrenciliğimiz Maddi imkânsızlıkların olduğu eğitim şartlarının da çok ağır olduğu bir dönemdi. Defter alsak kitap alamıyorduk, kıyafet hiç bulamıyorduk. Günümüzde Eğitim şartları geçmiş yıllara göre daha gelişmiş bir hale geldi. Hemen hemen her okulda Bilgisayar Laboratuarı, Analiz Laboratuarı, akıllı tahta ve birçok ekipmanlarla eğitim alanında iyileştirmeler yapıldı. Hükümetimizin öğrencilere sunduğu Ücretsiz Ders Kitabı ailelerin yükünü azaltmış olup okuma oranında artış sağlanmıştır. Sizler şimdi çok şanslısınız. Eğitim noktasında her imkâna sahipsiniz.

EG: Başkanım, Göreviniz boyunca eğitime destek verecek misiniz?

BŞ: Görevi devir aldığımızda ilk gün taşımalı eğitim alan öğrencilerimiz için ücretsiz servis uygulaması başlattık. İlk icraatımıza eğitimle başladık ve sürekli eğitim ile alakalı projelerimizi sizlerin hizmetine sunacağız. Yükselen Şehir Dilovası’nı hayal ederken hayalimizin gerçekleşmesi için yolun eğitimden geçtiğini biliyoruz. O yüzden gerek burslar olsun gerek araç gereç yardımları olsun her şekilde öğrencilerimizin yanında olacağız.

EG: Başkanım, Öğrencilerin Yanında olduğunuzu özellikle maaşınızı öğrenciler burs vermek için bağışta bulunduğunuzu her alanda duyuyoruz. Peki bu yardımlar öğrencilere nasıl ulaştırılacak ve ayrım gözetilecek mi?

BŞ: Göreve gelmeden önce seçim kampanyamı sürdürdüğüm süre içerisinde tüm öğrencilerimize söz vermiştim Eğer belediye Başkanı seçilmem halinde ilk işim maaşımız sizlere burs olarak dağıtmak için bağışta bulunacağım. Allah Bize Aziz Dilovası halkına hizmet etme fırsatı verdi ve bu göreve laik görüldük. Görevi devir alır almaz yapılan ilk belediye meclisinde maaşımı siz öğrenciler için bağışladığımı resmi olarak duyurdum. İktidar Meclis Üyelerimizde jest yaparak belediyeden gelecek maaşlar için bağışta bulunduklarını açıkladılar. Bizler ekip olarak eğitimin önemini her şeyin başında eğitimin geldiğini biliyoruz. Burslar noktasında kuracağımız eğitim vakfı ile tüm başvuru yapan üniversiteli öğrencilerimize dağıtımını gerçekleştireceğiz. Ayrımcılığımız olacak tabi sizin gibi tatlı kızlarımıza pozitif ayrımcılık yapacağız.

Keyifli geçen Röportaj için teşekkürlerini ileten Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir; “Sizleri böyle güze bir çalışma gerçekleştirdiğiniz için tebrik ederim. Yaptığınız röportajla bu konuda ne kadar başarılı olduğunuzu ve gelecekte iyi birer gazeteci olabileceğinizi gösterdiniz. Kendinize, aklınıza güvenin ama ortak akıl her şeyden üstündür. Bilmediğiniz konuları araştırın, öğretmenlerinizi dinleyin. En önemli mesele ise hoşgörülü olmak, her zaman hoşgörü sahibi olun. Hayatınızdaki önceliğiniz eğitiminiz olsun.” dedi.