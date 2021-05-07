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Başkan Şayir’den Kadir Gecesi Mesajı

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Kadir Gecesi nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Şayir'den Kadir Gecesi Mesajı

07 Mayıs 2021 Cuma 13:05

Başkan Şayir, yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: “Manevi iklim ve rahmetin yoğun olduğu Ramazan ayının son günlerine yaklaşırken, Mübarek Kadir Gecesi’ne ulaşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu gece, kâinatın ve varoluşun özeti olan Kur’an’ın indirildiği gecedir. 

Kadir Gecesi’nde doruğa çıkan manevi güzelliklerin diğer günlerde de artarak devam etmesini ve millet olarak aramızdaki sabrı, hoşgörüyü, yardımlaşmayı arttırmasını, paylaşmayı ve özveriyi pekiştirmesini, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan salgın sürecinin en kısa sürede sona ererek ülkemizin bu zorlu zamanları başarıyla atlatmasını temenni ediyorum. 

İnsanlığa bir rahmet kapısı, bir umut pınarı olarak bahşedilen Kadir Gecesi; aynı zamanda, hayatımızın çok hızlı seyreden akışı içinde geçmişimizi değerlendirerek sorgulama, günahlardan arınma, unutarak ve bilmeyerek işlediğimiz hatalara tövbe edip her türlü hırs, kişisel çekişme ve kaygılarımızdan uzak durarak af ve bağışlanma dileme zamanıdır. 

Bu duygu ve düşüncelerle başta Dilovalı hemşerilerimin olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin Kadir Gecesi’ni tebrik ediyor, bu gecede yapılan duaların birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine, salgın sürecinin sona ermesine, insanlığın barış, huzur ve saadetine vesile olmasını diliyorum” dedi. 


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