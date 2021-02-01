Başkan Şayir'den Kalpleri Yumuşatan Davranış

Göreve geldiği günden bu yana çocukların Hamza abisi olan ve her fırsatta onların yüzünü güldüren Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, ilçe halkının da takdirini kazanıyor.

GÖNÜLLERDE TAHT KURDU

Zorlu pandemi sürecinde, ayrım yapmaksızın ilçede ki tüm hanelere gıda ve ihtiyaç malzemesi dağıtarak ilçe halkının teveccühünü kazanan Başkan Şayir, soğuk kış günlerinde ilçe de ki yetim, öksüz ve dar gelirli ailelerin çocuklarını unutmayarak bir kez daha gönülleri feth etti.

ÇOCUKLARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Dilovası Belediyesi Vefa Destek Grubu tarafından ilçe de ki yetim, öksüz ve dar gelirli ailelere kışlık kıyafetler dağıtılırken, hediyesini alan çocukların yüzleri güldü.

Aileler bu güzel adım için Başkan Şayir'e teşekkürlerini ilettiler.

ONLAR BİZİM GELECEĞİMİZ

Göreve geldiği günden bu yana çocuklara özel ilgi gösteren Başkan Şayir, "Zorlu kış sürecinde çocuklarımızı düşünmeden edemezdik, özellikle yetim ve öksüz çocuklarımız bizlere emanettir. Emanetlerimize en güzel şekilde sahip çıkmak görevimizdir. Gönül belediyeciliği diyerek çıktığımız bu yolda çoluk çocuk demeden ilçemizde ki her bir vatandaşımızın gönlüne girmeye çalışıyoruz. Çam sakızı çoban armağanı olarak hazırladığımız kışlık kıyafetlerimizi onlara dağıtarak onların yanında olduğumuzu belirtmek ve bir nebze de olsa içlerini ısıtmak istedik. Onlar bizim geleceğimiz. Onlar ne kadar mutlu olursa, ne kadar huzurlu olursa, ülke, devlet ve millet olarak bizler de geleceğe o kadar emin adımlarla yürüyebiliriz"dedi.



















