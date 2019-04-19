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Başkan Şayir’den Kandili Mesajı

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Şayir'den Kandili Mesajı

19 Nisan 2019 Cuma 10:50

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir yayımladığı mesajında; “ 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayının habercisi Beraat Kandilinde Yüce Allah'ın sonsuz af, müminlerin dualarına icabet ettiği yapılan ibadetleri normal zamanlardan kat kat fazla mükâfatlandırdığı bir gece olan Berat Kandilini bir kez daha idrak etmenin huzurunu yaşıyoruz.” Sözlerine yer verdi.

Af ve şükür vesilesi olan kandiller, müminler için de manevi bir arınmanın yanında, hayat muhasebesi yapma fırsatı sunan müstesna geceler olduğunu belirten Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir; “İslam âleminde önemli yer edinmiş mübarek gün ve gecelerden birisi ve Ramazan ayının habercisi Berat Kandiline ulaşmış bulunmaktayız. Mübarek gün ve geceler birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının da yoğun biçimde yaşanmasına vesile olan eşsiz zaman dilimleridir. Bu önemli gün ve gecelerde dargınlıkları, küskünlükleri, kırgınlıkları unutarak barışı ve adaleti tesis etmek, dostluk ve kardeşliği pekiştirmek için gayret göstermeliyiz. Bu düşünce ve duygular ile manevi ve maddi kurtuluş için fırsat olan Mübarek Berat Kandilinde tüm inanan Müslüman Kardeşlerimiz ile birlikte kurtuluşa erişmemizi Yüce Allah’tan bizlere nasip eylemesini temenni ediyorum.

Bu vesile ile tüm İslam Alemi’nin, milletimizin ve Dilovalı hemşehrilerimin Berat Kandili'ni tebrik ediyor, bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini Rabbimden diliyorum.” dedi.

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