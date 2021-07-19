Başkan Şayir’den Kurban Bayramı mesajı

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Kurban Bayramı münasebetiyle bir tebrik mesajı yayımladı.

Başkan Şayir, yayımladığı Kurban Bayramı mesajında, “Ülkemiz ve milletimizin birlik beraberliğini pekiştiren, milli ve manevi duyguların çağladığı, toplumsal yardımlaşma ve dayanışma duygularının zirveye ulaştığı, ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla hatırlandığı Kurban bayramını karşılamanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz.

BAYRAMLAR TOPLUMSAL BARIŞA GÜÇ KATAR

Bayramlar karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörünün kuvvetlendiği, dargınlıkların unutulduğu, toplumsal barışın, millet olma bilincinin ve birlikte yaşama iradesinin güç kazandığı günlerdir. Bayram günlerinin sevincini akrabalarımızla, dostlarımızla, engelli, muhtaç ve kimsesiz vatandaşlarımızla, şehit aileleri ve gazilerimizle birlikte yaşamak, milletimizle buluşma, kaynaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerini oluşturacaktır.

MUTLULUKLAR PAYLAŞTIKÇA ÇOĞALIR

Mutlulukların paylaştıkça çoğaldığını, acıların ise paylaştıkça azaldığını biliyoruz. Milli birlik, bütünlük ve kardeşliğe ziyadesiyle ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde kırgınlıkları ve dargınlıkları bir kenara bırakarak sevgiyle, hoşgörüyle tam bir kaynaşma ve birliktelik ruhuyla hareket ederek, sürekli dayanışma içinde olmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle bayramın tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin artmasına vesile olmasını temenni ederek, tüm halkımızın Kurban bayramını kutlar, sevgi ve selamlarımı sunarım” dedi.

TEDBİRLİ OLALIM

Başkan Şayir, mesajında ayrıca koronavirüs salgını dolayısıyla vatandaşlardan bayram ziyaretlerini kontrollü bir şekilde yapmalarını maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı.

