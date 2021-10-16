banner350
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Şayir'den , Mevlid Kandili Mesajı

Peygamberimiz Hz. Muhammed SAV.’in doğum günü olan Mevlid Kandili nedeniyle bir mesaj yayınlayan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Mevlid Kandil’inin tüm insanlığa ve özellikle İslâm dünyasına barış, huzur, adalet ve hayırlar getirmesini diledi.

Başkan Şayir'den , Mevlid Kandili Mesajı

16 Ekim 2021 Cumartesi 23:23


Başkan Şayir, mesajında; “Sevginin ve sevgililerin en şereflisi Peygamber Efendimizin doğumu, insanlık tarihinin en önemli ve en şerefli olayıdır. Hayatının her noktası örnek, her anı ise kusursuzdur. Peygamberimizin mutlu ve adaletli bir yaşamın müjdecisi olarak yeryüzüne getirdiği, hak ve adalet gibi değerlere, insanlığın özellikle bu dönemde çok daha fazla muhtaç olduğu bir gerçektir. Onun bu doğrultuda ortaya koyduğu örnek ahlakı özümsemek gerekir.

Bu nedenle Mevlid Kandili O’nun getirdiklerini anlamak için önemli bir fırsattır. Her bakımdan sıkıntılar içinde kıvranan insanlığa, verdiği mesajlarla sıkıntılardan çıkış yolunu gösteren Peygamberimiz, günümüz insanına da tüm sıkıntılardan kurtuluş reçetesini en güzel örnekleriyle vermiştir.

Bir Müslüman olarak Peygamberimizi örnek alarak kendimizi O’nun güzel ahlâkıyla donatmalıyız. İşte kandiller bu anlamda bir fırsat ve hatırlatma vesiledir. İnşallah bu mübarek gece, İslâm dünyası olarak yaşadığımız sıkıntılı, gözyaşı ve hüzünle dolu günlerin sona ermesine sebep olur. İslâm dünyasına barış, huzur, adalet ve hayırlar getirir. Dünyayı saran Koronavirüs ve her türlü hastalıklardan kurtuluşumuza vesile olur. Bu duygu ve düşüncelerle hemşehrilerimizin kandilini tebrik ediyor, bu hayırlı gecenin başta ilçemiz, şehrimiz ve ülkemiz olmak üzere bütün İslam alemine hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum” dedi.




Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Başkan Büyükgöz’ün Mevlid Kandili Mesajı Başkan Büyükgöz’ün Mevlid Kandili Mesajı
Başkan Çiftçi ’den Mevlid Kandili Mesajı Başkan Çiftçi ’den Mevlid Kandili Mesajı
UFKA YOLCULUK 9 GEBZE BÖLGESİ ÖDÜL TÖRENİ YAPILDI UFKA YOLCULUK 9 GEBZE BÖLGESİ ÖDÜL TÖRENİ YAPILDI
Körfez Kupası Deniz Küreği Yarışları Başladı Körfez Kupası Deniz Küreği Yarışları Başladı
Darıca’da Çifte Açılış Darıca’da Çifte Açılış
En Çok Elektronik Atığı Onlar Getirdi En Çok Elektronik Atığı Onlar Getirdi
Yukarı Çık

banner660

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Başkan Büyükgöz’ün Mevlid Kandili Mesajı
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Mevlid Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Haberi Oku