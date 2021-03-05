Başkan Şayir’den Muhtarlara Hizmet Sunumu!

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, mahalle muhtarları ile bir araya gelerek bugüne kadar yapılan çalışmalar ve yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgi aktardı.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'in her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği muhtarlar toplantısı bu ay Güllüova Restaurantta gerçekleşti. Toplantıya Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir başta olmak üzere, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, Belediye Başkan Yardımcıları, Birim müdürleri ve mahalle muhtarları katıldı.

PANDEMİ İLE MÜCADELE SÜRÜYOR

Göreve geldiği günden bu yana mahalle muhtarları ile birlikte Dilovası’na hizmet yolunda güç birliği yaptığını söyleyen Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Birinci yılını doldurduğumuz pandemi sürecinde hep birlikte zorlu bir süreçten geçtik ve geçmeye devam ediyoruz. Bu güne kadar birlik ve beraberliğimizi göstererek mücadelemizi sürdürdük. Belediye olarak muhtarlarımızla birlikte bu zorlu günlerde halkımızın mağdur olmamaları sağlıklarını etkilememeleri için elimizden gelen her türlü çalışmayı yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz.

PROJELERİMİZ HAYAT BULUYOR

Tabi bir yandan pandemi ile mücadele devam ederken diğer taraftan halkımıza söz verdiğimiz projelerimizi ve daha fazlasını yapmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürmeye devam ediyoruz. Seçim beyannamemizde taahhüt ettiğimiz 54 projemizi görev süremiz içerisinde yerine getireceğimizin sözünü verdik. Çok şükür ki geçen iki yıllık sürede önemli yollar kat ettik. Projemizden bazıları hayat geçti, diğerlerinin de ya kısa sürede başlayacak olması yada ilerleyen süreçte başlayacak olması bizleri sevindiriyor. Ancak Göreve başladığımız günden bu yana beyannamemizin dışında kalan birçok projemizde bitti yada bitmek üzere olması da bizleri mutlu ediyor” dedi.

GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ

Konuşmasının ardından muhtarlara projelerini tek tek anlatan Başkan Şayir, “Göreve geldiğimiz günden bu yana aralıksız olarak vatandaşlarımızın iyi ve kötü günlerinde sevinç ve acılarını paylaşmaya, günün her saatinde onların yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Gönül Belediyeciliği öncülüğünde pandemi sürecinde halkımızın yanında olmaya gayret göstererek ilçemizde ki 16 bin haneye erzak ve gıda kolisi, 10'arlı maske ve Anneler Yorulmasın’ projemiz kapsamında Kurban Bayramı öncesi Yufka dağıtımını gerçekleştirdik.

TARİHİ EVLER HAYAT BULACAK

Tavşancıl’da ki tarihi evlerin yeniden hayat bulması ve kentimizin tarihi dokusunu gün yüzüne çıkartmak için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile görüşmeler yapılarak tarihi evlerin restorasyonu için çalışmalara başladık. Mart ayı itibari ile Bakanlık Kurulu proje onayını vererek restorasyon çalışmaları fiilen başlayacak. Büyükşehir Belediyemiz tarafından da güzergâhtaki diğer bina ve sokak güzelleştirme çalışmaları birlikte tamamlanacak.

MİLLET BAHÇEMİZ YAPILACAK

Millet Bahçesi projemiz TOKİ tarafından hazırlandı. TOKİ tarafından 12 Nisan ayında ihaleye çıkacak.

Tamamlandığında içerisinde mesire alanları, engelsiz park alanı, trafik park alanı, yürüyüş yolları, koşu parkurları, bisiklet yolları, çocuk köy projesi, hobi bahçesi, ekolojik tarım alanları, Millet Kıraathanesi, yöresel pazar yerleri, seyir terasları, tema bahçeleri, üretim bahçeleri (öğrenciler için), etkinlik alanı ve sahne (100 m2), kütüphane, voleybol sahası, kafeterya, futbol sahası, basketbol sahası, mescit, WC, büfe, kır lokantası gibi sosyal donatılar olacaktır.

DİLOVASI’NA KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile yapılan görüşmeler neticesinde Köseler Mahallemiz’de Hazineye ait arazide TOKİ tarafından yapılacak olan Küçük Sanayi Sitesi’nin yarısı Belediyemize devredilecek. Mahalleler içerisinde bulunan sanayi esnafımızın yeni yapılacak sanayi sitesine taşınmasına öncülük edeceğiz.

SİT ALANLARI KALDIRILDI

Tavşancıl Mahallemiz’de 1100 dönümün SİT alanından çıkartılarak 1600 bağımsız parselin yer aldığı alanda vatandaşların mağduriyeti giderildi. Bölge ile ilgili yeni planlama çalışmaları başlatıldı. SİT Alanları kaldırılarak kentin gelişimine katkı sunacağız.

DİLİSKELESİ HALI SAHA BİTİYOR

Diliskelesi Mahallemiz’de vatandaşlarımızın spor aktiviteleri için kapalı halı saha projemizin inşaatına başladık. Yakın bir zaman açılışını gerçekleştireceğiz. İlçemize bitme aşamasında olan Tepecik Mesire alanı dışında yeni mesire alanları da kazandırıyoruz.

DİLOVASI’NA 15 BİN YENİ KONUT

Köseler Mahallemiz’de TOKİ tarafından 915 konut tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi. İkinci etap olan 500 konutun da kaba inşaatı bitti, ince işleri devam etmektedir. Tavşancıl sınırları dahilinde ilk etapta 2 bin konutun yapılması için yakın bir tarihte ihaleye çıkacaktır. Kömürcüler OSB'nin kalkması durumunda buraya yapılacak konutlarla sayı 15.000'e tamamlanacaktır.

DİLOVASI IŞIL IŞIL

İlçemiz ana caddelerinden olan Bağdat, Yavuz Sultan Selim, Fikri Bengi ve İstiklal Caddesi’nin bir kısmı dekoratif direklerle aydınlatıldı. İlçemiz yapılan ışıklandırmalarla ışıl ışıl hale geldi. Diğerleri için de havai hatlar yer altına alınarak çalışmalara devam edilecektir.

TIR PARKINDA ÇALIŞMA BAŞLADI

Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan ve OSB'lere çıkan ana yol üzerindeki TOKİ’ye ait 46 dönüm, Orman’a ait 50 dönümlük yaklaşık 100 dönümlük alan tır parkına kazandırmak için çalışmalar tamamlanıyor en kısa zamanda bitirilerek hizmete sunulacaktır.

10 BİN TABLET DAĞITILDI

Son olarak geçtiğimiz ay büyük bir gururla dağıtımını yaptığımız tablet dağıtım törenini de başarı ile gerçekleştirdik. İlçemizde ki tüm ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine kaliteli ihtiyaçlarını karşılayabilecek yaklaşık 10 bin tabletimizi dağıttık. Tabletlerimizin sağlanmasında bizlere destek olan Bakanlığımıza, Büyükşehir Belediyemize, Kaymakamlığımıza, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve Makine OSB Başkan ve Yönetimine bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

MUHTARLARI DİNLEDİ

Başkan Şayir yaptığı açıklamaların ardından tek tek mahalle muhtarlarını dinledi. Muhtarların sorunlarını tek tek not alan Başkan Şayir, sorunların çözümü için birim müdürlerine talimat vererek öncelikli olarak muhtarların sıkıntılarının giderilmesini istedi.