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Başkan Şayir’den Öğretmenler Günü Mesajı

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, en kıymetli varlıklarımız olan çocuklarımızı emanet ettiğimiz, emek, sabır ve hoşgörü timsali öğretmenlerin ‘24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en içten duygularla kutladığını belirtti.

Başkan Şayir'den Öğretmenler Günü Mesajı

23 Kasım 2020 Pazartesi 12:08

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Başkan Şayir yayınladığı mesajında; “Eğitim, geleceğimizi doğru bir şekilde inşa etmemize olanak sağlayan en önemli etkendir. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak; eğitim sistemimizi geliştirmekle ve eğitim hizmetlerinin kalitesini her aşamada yükseltmekle mümkün olacaktır. Öğretmenlik; sorumluluğu ağır, fedakarlık ve sabır gerektiren, dünyanın en onurlu mesleklerinden biridir. Eğitimin temel gayesi, taze beyinleri evrensel değerlerin ışığında; üretken, idealist, vatanına ve bayrağına bağlı bireyler olarak yetiştirmektir” dedi. 


EĞİTİM ÖNCELİĞİMİZDİR 

Başkan Şayir, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın çağın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip olmaları, tarihimize ve milli kültüre bağlı, evrensel değerlere açık, aklı hür vicdanı hür kişiler olarak yetişmeleri için bin bir fedakarlıkla çalışan, öğretmenlerimize şükran duygularımı ifade etmek istiyorum. Göreve geldiğimiz günden bu yana Dilovası Belediyesi olarak eğitime verdiğimiz önemi her platformda dile getirmeye ve elimizden gelen desteği vermeye devam ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz. Çocuklarımıza yüksek düzeyde ve ferah ortamda eğitim vermek ve öğretmenlerimizin sorun ve sıkıntılarını en aza indirmek bizim öncelikli görevimizdir. 

ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜ KUTLADI 

Bu duygu ve düşüncelerle Başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere görevi başında şehit olan ve hayatını kaybeden tüm öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, emekli olan ve görevine devam eden tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü en içten duygularımla kutluyorum” dedi. 


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