Başkan Şayir’den Öğretmenler Günü mesajı

Öğretmenlerin; tarih boyunca ve dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar bilginin, çağdaşlığın, sevginin, barışın öncüleri, toplumun bütün kesimlerine yol gösteren, milletlerin geleceğini aydınlatan eğitim kahramanları ve örnek insanlar olduklarını belirten Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, mesajında “Bir toplumun aydınlık geleceğini eğitimle inşa eden, nesillere bilgiyi, ahlakı, davranış biçimini saygı ve sevgiyle, sabırla nakış gibi işleyen en büyük değerlerimiz öğretmenlerimizdir. Öğretmenlerimiz; her devirde yaşadıkları toplumun âkil insanı, yol göstericisi, millî ve manevi değerlerinin taşıyıcısı konumundadır. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı; çağın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip olmaları, milli kültür ve tarihimize bağlı, vatanına, milletine, devletine ve tüm insanlığa faydalı bireyler olarak yetiştirmek amacıyla üstlendikleri sorumlulukları bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da en güzel şekilde yerine getireceklerine yürekten inanıyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle Başta Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere hayatını kaybeden tüm öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, emekli olan ve görevine devam eden tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü en içten duygularımla kutluyorum” dedi.