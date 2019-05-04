Başkan Şayir’den Ramazan Mesajı

Müslüman âlemi tarafından büyük özlemle beklenen Ramazan ayının tüm bereketiyle yüreklere mutluluk ve manevi coşkular getirmesi temennisinde bulundu. Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, tüm Dilovalıların ve İslam âleminin Ramazan ayını kutladı.

Ramazan ayında ki manevi atmosferin vermiş olduğu huzur ve dayanışma arzusuna değinen Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir; “Toplum hayatında huzur, yardımlaşma ve kaynaşmanın yoğun olarak yaşandığı af, mağfiret ve bereket ayı olan 'Evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennemden kurtuluştur' diye müjdelenen Ramazan ayına kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz. İnsanlar arasındaki dayanışma ve kaynaşmanın artmasına vesile olan bu ayda birlik ve beraberliğin pekişmesini diledi. Ramazan ayında, İslam coğrafyasında da yaşanan acıların ve zulümlerin son bulmasını, aynı zamanda Ramazan ayında oluşan manevi atmosferin, bütün bir yıla yayılarak birlik ve beraberliğe vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan diliyorum.” dedi.