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Başkan Şayir'den Regaip Kandili Mesajı

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, mübarek Regaip Kandili nedeniyle yayımladığı mesajında, mübarek gecenin dünyada kardeşliğe ve huzura vesile olmasını diledi.

Başkan Şayir'den Regaip Kandili Mesajı

17 Şubat 2021 Çarşamba 14:55

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, mesajında şunları söyledi: 

"İslam âlemi olarak mübarek üç aylar ve Regaip Kandili'ne kavuşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. 

Mübarek üç aylar, İslam dünyası için sevinç, bereket ve mağfiret mevsimidir. Bu faziletli gün ve geceleri, fırsata çevirmeli, onların büyük birer nimet olduğunu unutmamalıyız. 

Bir kez daha hep birlikte Allah'ın bereket, rahmet ve mağfiretinin bol bol ihsan edildiği Regaip Kandili'ne erişmenin mutluluğunu yaşamaktayız. 

Böylesi günler kalplerimizi sevgiyle dolduran, birbirimize hoşgörülü ve saygılı olmamız gerektiğini bizlere hatırlatan, kardeşlik, arkadaşlık, yardımlaşma gibi duygularımızı artıran ve biz kullarını Allah'a yakınlaştıran günlerdir. 

Bu mübarek günler vesilesiyle aramızdaki çekişmeleri kaldıralım, kırgınlıkları bir tarafa bırakalım, kardeşlik ve beraberliğimizin güçlenmesi için bir arada olalım. 

Bu güzel günde başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyada barış ve kardeşliğin hâkim olmasını temenni ediyorum. 

Edilen duaların ve tövbelerin kabul görüldüğü, yüreklerin nurla dolduğu, yüce mevlanın sonsuz affından, merhametinden ve iyiliğinden bol bol yararlanıldığı bu mübarek gecede birlik ve beraberliğimizin artması gerektiği inancındayım. Bugün ve gecelerin en iyi şekilde değerlendirilerek, her zaman ihtiyaç duyduğumuz, sevginin tüm insanlar arasında yayılması dileğiyle, Tüm hemşerilerimin Regaip Kandilini ve üç aylarını tebrik ediyor, milletçe birlik ve beraberlik içinde daha nice kandillere kavuşmayı, bütün İslam âleminin ve insanlığın barış ve huzur içinde olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum” dedi. 







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