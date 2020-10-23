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Başkan Şayir’den Vali Yavuz'a Dilovası Brifingi

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, önceki gün çeşitli temaslar yapmak üzere Dilovası'na gelen Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'u ağırladı.

Başkan Şayir'den Vali Yavuz'a Dilovası Brifingi

23 Ekim 2020 Cuma 13:29

 

 Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, geçtiğimiz günlerde kendisine hayırlı olsun ziyareti gerçekleştiren Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'e iadeyi ziyarette bulundu. 

Vali Yavuz’u makamında ağırlayan Başkan Şayir, Dilovası ile ilgili brifing verdi. Vali Yavuz'u kapıda karşılayan Başkan Şayir'e AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım ve yönetimi ile Belediye Meclis üyeleri de eşlik etti. 


BAŞKAN ŞAYİR'DEN VALİ YAVUZ'A BRİFİNG   

Vali Yavuz'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Başkan Şayir, Dilovası'nın geçmişi ve bugünü ile birlikte sosyo ekonomik yapısı, kültürel yapısı ve belediye hizmetleri ile ilgili olarak brifing verdi. 

DİLOVASI'NI YAKINDAN TAKİP EDİYORUM 

Vali Yavuz'da göreve geldiği günden bu yana Dilovası konusunda kendisine gelen sorunlar üzerine büyük bir hassasiyetle durduğunu belirterek, Dilovası'nı yakından takip ettiğini, sorunların çözümü ve vatandaşların huzuru için Kocaeli Valiliği olarak ne gerekiyorsa büyük bir titizlikle yapacaklarını dile getirerek Başkan Şayir'e teşekkür edip, çalışmalarında başarılar diledi. 








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