Başkan Şayir’den Vali Yavuz'a Dilovası Brifingi

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, geçtiğimiz günlerde kendisine hayırlı olsun ziyareti gerçekleştiren Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'e iadeyi ziyarette bulundu.

Vali Yavuz’u makamında ağırlayan Başkan Şayir, Dilovası ile ilgili brifing verdi. Vali Yavuz'u kapıda karşılayan Başkan Şayir'e AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım ve yönetimi ile Belediye Meclis üyeleri de eşlik etti.



BAŞKAN ŞAYİR'DEN VALİ YAVUZ'A BRİFİNG





Vali Yavuz'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Başkan Şayir, Dilovası'nın geçmişi ve bugünü ile birlikte sosyo ekonomik yapısı, kültürel yapısı ve belediye hizmetleri ile ilgili olarak brifing verdi.

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