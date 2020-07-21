Başkan Şayir’den yeni müftüye ziyaret

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, yeni atanan Dilovası Müftüsü Recep Apaydın’ı ziyaret etti.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, emekli olan Müftü Osman Barış’ın yerine Samsun’un Terme ilçesinden Dilovası’na atanan Müftü Recep Apaydın’ı makamında ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı olmasını temenni edip, başarı dileklerinde bulundu.