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Başkan Şayir’den yeni müftüye ziyaret

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, yeni atanan Dilovası Müftüsü Recep Apaydın’ı ziyaret etti.

Başkan Şayir'den yeni müftüye ziyaret

21 Temmuz 2020 Salı 11:14

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, emekli olan Müftü Osman Barış’ın yerine Samsun’un Terme ilçesinden Dilovası’na atanan Müftü Recep Apaydın’ı makamında ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı olmasını temenni edip, başarı dileklerinde bulundu. Dilovası’na yeni atanan Müftü Recep Apaydın ise Başkan Şayir’e nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, kent için yapılacak her türlü çalışmada yanlarında olacaklarını belirterek, çalışmalarında başarılar diledi.
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