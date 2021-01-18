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Başkan Şayir’i 300 Bin Kişi İzledi

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in hafta sonu yoğun kar yağışında sokaklardaki can dostları kendi elleri ile beslediği video, İnstagram’ın milyonlarca takipçisi olan Cezmikalorifer sayfası tarafından da paylaşıldı. Paylaşım 300 binin üzerinde etkileşim aldı.

Başkan Şayir'i 300 Bin Kişi İzledi

18 Ocak 2021 Pazartesi 16:35

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJdC7Y1LTuZOhm8&cid=1B9C7512ACFFB6B2&id=1B9C7512ACFFB6B2%21488&parId=1B9C7512ACFFB6B2%21107&o=OneUp


 Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ve AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım hafta sonu yağan yoğun kara rağmen sahaya inerek hem ziyaretler gerçekleştirdiler, hem de sokaktaki can dostlarını beslediler. 

BAŞKAN ŞAYİR’E TEBRİK YAĞDI 

Yoğun kar yağışı altında gerçekleşen ziyaretlerin yanında can dostları da unutmayan Başkan Şayir ve Yıldırım, onları kendi elleri ile beslediler. Başkan Şayir’in sokak hayvanlarını elleri ile beslediği görüntüler sosyal medyada gündem oldu.  

Başkan Şayir’in yem verdiği ve suluklardaki buzları elleri ile ayıkladığı görüntülerin ünlü İnstagram fenomeni Cezmikalorifer tarafından beğenilmesi ve paylaşılmasının ardından büyük ilgi gördü. 

Videoyu izleyenler tarafından Başkan Şayir’e tebrik yağdı. 

300 BİN KİŞİ İZLEDİ 

Başkan Şayir’in kendi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımı, instagramın ünlü sosyal medya hesabı Cezmikalorifer’in kendi sayfasında yer buldu.  

Paylaşım 300 bin kişi tarafından izlenerek binlerce beğeni ve yorum aldı. 




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