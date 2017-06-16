Başkan Şevki Demirci Yatırımları İnceledi İlçede yapımı devam eden yatırımları sık sık gezerek çalışmaları yerinde inceleyen Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, Akse Mahallesi’nde devam eden üst yapı çalışmalarını yerinde inceledi.

16 Haziran 2017 Cuma 16:51