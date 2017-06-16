Başkan Şevki Demirci Yatırımları İnceledi

16 Haziran 2017 Cuma 16:51
Alt yapısı tamamlanan cadde ve sokaklarda üst yapıyı hızlı bir şekilde ilerleten belediye ekipleri, çalışmalar hakkında Başkan Demirci’ye bilgiler verdi. İnönü Mahallesi’nde 10 sokakta üst yapıya başlayarak 4 bin ton asfalt döken belediye ekipleri Akse Mahallesi’nde çalışmaların devam ettiği 12 sokak ve caddede sona yaklaştı. Çalışmaların biran önce bitirilmesi talimatı veren Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, Çayırova’nın sürekli göç aldığını, ihtiyaca karşılık vermek adına yeni yollar yapıldığını ifade etti. Artan nüfusa karşı alt yapı ve üst yapısıyla beraber parkları, yeşil alanları, sosyal yaşam alanları oluşturduklarını söylen Başkan Demirci, “ Gelişen ve değişen bir Çayırova için belediye olarak günün ihtiyaçlarını karşılarken bir yandan da geleceğin Çayırova’sını inşa ediyoruz. Kent Park, Kültür Merkezleri, Kent Meydanı, sosyal yaşam alanları için ciddi atılımlar yaptık. Birçoğu hızlı bir şekilde ilerliyor. Yakın zaman içerisinde Çayırova Kocaeli’nin parlayan yıldızı haline gelecek” dedi.