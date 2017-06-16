banner212
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Şevki Demirci Yatırımları İnceledi

İlçede yapımı devam eden yatırımları sık sık gezerek çalışmaları yerinde inceleyen Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, Akse Mahallesi’nde devam eden üst yapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Şevki Demirci Yatırımları İnceledi

16 Haziran 2017 Cuma 16:51

Alt yapısı tamamlanan cadde ve sokaklarda üst yapıyı hızlı bir şekilde ilerleten belediye ekipleri, çalışmalar hakkında Başkan Demirci’ye bilgiler verdi. İnönü Mahallesi’nde 10 sokakta üst yapıya başlayarak 4 bin ton asfalt döken belediye ekipleri Akse Mahallesi’nde çalışmaların devam ettiği 12 sokak ve caddede sona yaklaştı. Çalışmaların biran önce bitirilmesi talimatı veren Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, Çayırova’nın sürekli göç aldığını, ihtiyaca karşılık vermek adına yeni yollar yapıldığını ifade etti. Artan nüfusa karşı alt yapı ve üst yapısıyla beraber parkları, yeşil alanları, sosyal yaşam alanları oluşturduklarını söylen Başkan Demirci, “ Gelişen ve değişen bir Çayırova için belediye olarak günün ihtiyaçlarını karşılarken bir yandan da geleceğin Çayırova’sını inşa ediyoruz. Kent Park, Kültür Merkezleri, Kent Meydanı, sosyal yaşam alanları için ciddi atılımlar yaptık. Birçoğu hızlı bir şekilde ilerliyor. Yakın zaman içerisinde Çayırova Kocaeli’nin parlayan yıldızı haline gelecek” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Türk Konseyi ile İpek Yolu gezisi Türk Konseyi ile...
Miraç Kandili ve 23 Nisan Bayramı Miraç Kandili ve...
23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ve Sakarya Meydan Muharebeleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Yaz Okulu Kayıtları Devam ediyor Yaz Okulu Kayıtları Devam ediyor
LYS için ücretsiz ulaşım LYS için ücretsiz ulaşım
Camilerde temizlik çalışmaları sürüyor Camilerde temizlik çalışmaları sürüyor
Akçaray seferlere başlıyor Akçaray seferlere başlıyor
Bayram tatili onlara uzadı Bayram tatili onlara uzadı
Vergi Dairesinden Açıklama Vergi Dairesinden Açıklama
Yukarı Çık

banner149

Yaz Okulu Kayıtları Devam ediyor
Öğrencilerin dolu dolu bir yaz tatili geçirmesi için geniş kapsamlı bir “Yaz Okulu" düzenleyen Çayırova...

Haberi Oku