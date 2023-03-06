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BAŞKAN SEZER, “BERAT KANDİLİMİZ MÜBAREK OLSUN”

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, yayınladığı mesaj ile tüm İslam Alemi’nin Berat Kandilini kutladı.

BAŞKAN SEZER, 'BERAT KANDİLİMİZ MÜBAREK OLSUN”

06 Mart 2023 Pazartesi 10:54

 

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer; yayınladığı Berat Kandili mesajında, “Rahmet, bereket ve mağfiret ayı Ramazan-ı Şerif’in habercisi olan, af ve kurtuluşa vesile Berat Kandili’ni idrak etmenin manevi huzurunu yaşıyoruz. Mağfiretin, merhametin, iyiliğin, umut ve huzurun gecesi, On Bir Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif´in müjdecisi Berat Kandilimizi en kalbi duygularımla tebrik ediyor, Berat Kandili’nin; milletimiz, İslam âlemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.

Bu vesileyle; Kahramanmaraş merkezli depremde ve 17.08.1999 depreminde ve diğer deprem felaketlerinde vefat eden vatandaşlarımıza ve Üsküdar faciasında hayatını kaybeden hemşehrilerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine de sabırlar diliyorum. Allah; ilçemizi ve memleketimizi her türlü afetten muhafaza eylesin” dedi.



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