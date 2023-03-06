BAŞKAN SEZER, “BERAT KANDİLİMİZ MÜBAREK OLSUN”





Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer; yayınladığı Berat Kandili mesajında, “Rahmet, bereket ve mağfiret ayı Ramazan-ı Şerif’in habercisi olan, af ve kurtuluşa vesile Berat Kandili’ni idrak etmenin manevi huzurunu yaşıyoruz. Mağfiretin, merhametin, iyiliğin, umut ve huzurun gecesi, On Bir Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif´in müjdecisi Berat Kandilimizi en kalbi duygularımla tebrik ediyor, Berat Kandili’nin; milletimiz, İslam âlemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.

Bu vesileyle; Kahramanmaraş merkezli depremde ve 17.08.1999 depreminde ve diğer deprem felaketlerinde vefat eden vatandaşlarımıza ve Üsküdar faciasında hayatını kaybeden hemşehrilerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine de sabırlar diliyorum. Allah; ilçemizi ve memleketimizi her türlü afetten muhafaza eylesin” dedi.







