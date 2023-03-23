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Başkan Sezer, Hatay’da Çalışmaları Yakından Takip Ediyor

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, koordinasyon görevi çerçevesinde Hatay’da devam eden çalışmaları da yerinde inceliyor.

Başkan Sezer, Hatay'da Çalışmaları Yakından Takip Ediyor

23 Mart 2023 Perşembe 22:05

 
 
  Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, deprem felaketinde büyük hasar gören Hatay’da yaraların hızla sarılması için koordinasyon görevini sürdürüyor. Görevi çerçevesinde çalışmaları yerinde incelemek için yeniden Hatay’a giden Başkan Sezer, Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz ile bir araya geldi. Başkan Sezer, Başkan Yavuz ile birlikte Kırıkhan’da, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Sultanbeyli Belediyesi ve Tuzla Belediyesi tarafından yürütülmekte olan dezenfeksiyon, ilaçlama, kemirgen, larva mücadelesi gibi çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer daha sonra Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın’la, Beykoz Belediyesi’nin Kırıkhan’daki çalışmalarını ve Ramazan ayı etkinlikleri hazırlıklarını yerinde inceledi. 
 
  Gölcük Belediyesi yardım dağıtımlarını sürdürüyor 
  Gölcük Belediyesi ekipleri ise Hatay’ın tüm ilçelerinde depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Çalışmalarda, Mevlüt Şahin adlı hayırsever tarafından temin edilen 1 tır içme suyu, Antakya ve Defne’deki depremzedelere dağıtılmak üzere Defne’deki koordinasyon merkezine ulaştırıldı. Koordinasyon merkezinden yardım malzemelerini araçlarına yükleyen Gölcük Belediyesi ekipleri, su ve erzak dağıtımı yanı sıra diğer çalışmalarına da aralıksız devam ediyor. 
 




                                  


İHA
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