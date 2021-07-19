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BAŞKAN SEZER: KURBAN BAYRAMIMIZ MÜBAREK OLSUN

Bayramlar karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörünün kuvvetlendiği, dargınlıkların unutulduğu, toplumsal barışın, millet olma bilincinin ve birlikte yaşama iradesinin güç kazandığı günlerdir.

BAŞKAN SEZER: KURBAN BAYRAMIMIZ MÜBAREK OLSUN

19 Temmuz 2021 Pazartesi 21:17

 Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Kurban Bayramı münasebetiyle yaptığı açıklamada: “Milletimizin birlik ve beraberliğini pekiştiren, milli ve manevi duyguların en yoğun yaşandığı, toplumsal yardımlaşma ve dayanışmanın arttığı ve ihtiyaç sahiplerinin de her zamankinden daha fazla hatırlandığı Kurban Bayramı’na ulaşmanın manevi huzuru ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Bayramlar karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörünün kuvvetlendiği, dargınlıkların unutulduğu, toplumsal barışın, millet olma bilincinin ve birlikte yaşama iradesinin güç kazandığı günlerdir.

Bayram günlerinin sevincini akrabalarımızla, dostlarımızla, komşularımızla, yaşça büyüklerimizle, şehit aileleri ve gazilerimizle birlikte yaşamak ve paylaşmak; kaynaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerini oluşturacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, Kurban Bayramı’nın Gölcükümüze, ülkemize, İslam âlemine ve tüm insanlığa bereket ve huzur getirmesini, kestiğimiz kurbanlarımızın ve ibadetlerimizin ind-i İlahi’de kabul olmasını, ülkemizi etkisi altına alan Korona Virüs salgınından tamamen kurtulmamızı, Cenab-ı Rabbil Aleminden niyaz ederim.

Değerli hemşerilerimiz başta olmak üzere, Aziz Milletimizin ve İslam Alemi'nin Kurban Bayramı'nı tebrik eder, sevgi ve saygılarımı sunarım” dedi.

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