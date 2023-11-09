BAŞKAN SEZER:

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü vesilesiyle yaptığı açıklamada: “Milli Mücadelenin önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete irtihal edişinin 85. yıl dönümünde rahmet, şükran ve özlemle anıyoruz.

10 Kasım sadece bir anma günü değil, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti’ni geliştirip koruyarak, geleceğe taşıma azmimizi tazelediğimiz gün olmalıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aziz milletimizin canından değerli bildiği vatan topraklarını işgale yeltenen, kutsal değerlerimizi çiğneme cüreti gösteren emperyalist güçlere karşı, birlik ve beraberlik içerisindeki milletimize önderlik yaparak, istiklal ve istikbal mücadelemizi başarıya ulaştırmıştır.

Bugün; geleceğe her zamankinden daha büyük bir ümitle ve kararlılıkla yürürken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘en büyük eserim’ dediği Cumhuriyetimizi de canla başla korumak, Cumhuriyetin kazanım ve değerlerine sahip çıkmak ve ilelebet payidar kalması için azim ve kararlılıkla çalışmalıyız.