banner890
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

BAŞKAN SEZER SAĞLIK ÇALIŞANLARININ TIP BAYRAMINI KUTLADI

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AK Parti İlçe Başkanı Çetin Seymen ile birlikte ziyaret ettiği sağlık çalışanlarının Tıp Bayramını tebrik etti.

BAŞKAN SEZER SAĞLIK ÇALIŞANLARININ TIP BAYRAMINI KUTLADI

14 Mart 2023 Salı 21:02


 

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle, ilçede görev yapan sağlık çalışanlarını görevleri başında ziyaret etti. Başkan Sezer, AK Parti İlçe Başkanı Çetin Seymen ile birlikte; Gölcük İlçe Sağlık Müdürü Sayın Dr.Yusuf Çolular, Gölcük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dt. Mustafa Aydınalp ve Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Sertan Acar’ı ziyaret ederek kurumlarda görev yapan sağlık çalışanları ile bir araya geldi. Ziyaretlerde Başkan Sezer, mesai mefhumu gözetmeksizin fedakârca çalışan tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramını tebrik etti.






Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
TOGG İçin Heyecanlı Bekleyiş TOGG İçin Heyecanlı Bekleyiş
Camilerde Ramazan Hazırlığı Camilerde Ramazan Hazırlığı
1999 Depreminden Kalan Ağır Hasarlı Binalar Yıkılıyor 1999 Depreminden Kalan Ağır Hasarlı Binalar Yıkılıyor
Millet Bahçesi Her Yaş Grubunun Uğrak Yeri Olacak Millet Bahçesi Her Yaş Grubunun Uğrak Yeri Olacak
İYİ PARTİ KOCAELİ’DEN 14 MART TIP BAYRAMI MESAJI İYİ PARTİ KOCAELİ’DEN 14 MART TIP BAYRAMI MESAJI
Toplantının gündemi hayata geçirilen proje ve hizmetler oldu Toplantının gündemi hayata geçirilen proje ve...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner892

banner883

banner377

TOGG İçin Heyecanlı Bekleyiş
- Bu hafta satışa sunularak fiyatı da belli olacak

Haberi Oku