BAŞKAN SEZER SAĞLIK ÇALIŞANLARININ TIP BAYRAMINI KUTLADI

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AK Parti İlçe Başkanı Çetin Seymen ile birlikte ziyaret ettiği sağlık çalışanlarının Tıp Bayramını tebrik etti.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle, ilçede görev yapan sağlık çalışanlarını görevleri başında ziyaret etti. Başkan Sezer, AK Parti İlçe Başkanı Çetin Seymen ile birlikte; Gölcük İlçe Sağlık Müdürü Sayın Dr.Yusuf Çolular, Gölcük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dt. Mustafa Aydınalp ve Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Sertan Acar’ı ziyaret ederek kurumlarda görev yapan sağlık çalışanları ile bir araya geldi. Ziyaretlerde Başkan Sezer, mesai mefhumu gözetmeksizin fedakârca çalışan tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramını tebrik etti.













