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BAŞKAN SEZER TARİHİ YAPININ DUVARINA TAŞ YERLEŞTİRDİ

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Örcün’deki Sultan Baba Türbesi Tarihî Hamam Restorasyonu ve Çevre Düzenlemesi çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Sezer, gelecek kuşaklara aktarılacak tarihî yapının duvarına bir de taş yerleştirdi.

BAŞKAN SEZER TARİHİ YAPININ DUVARINA TAŞ YERLEŞTİRDİ

03 Ocak 2021 Pazar 20:10

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’in talimatlarıyla, Gölcük Belediyesi, ilçenin tarihî ve kültürel mirasına sahip çıkmaya devam ediyor. Gölcük’ün turizm yönünden de gelişimine katkı sağlayacak olan; Örcün’deki Sultan Baba Türbesi Tarihî Hamam restorasyonu tüm hızıyla devam ediyor.

BAŞKAN SEZER TARİHİ YAPININ DUVARINA TAŞ YERLEŞTİRDİ

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, çalışmaları yerinde incelerken, ustaların yönlendirme ve yardımı ile, gelecek kuşaklara aktaracak tarihî yapının duvarına bir de taş yerleştirdi.

TARİHİ HAMAM ASLINA UYGUN OLARAK YAPLIYOR

Gölcük Belediyesi, Kocaeli Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu ile Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) denetinde, mevcut yapının depreme dayanıklı olmadığının statik ve bilirkişi raporu ile belirlenmesi sonrasında, aslına uygun olarak tarihi hamam aynı yerinde, mevcut malzemesi ile aslına uygun olarak restore ediliyor. Tarihî Hamam aslına uygun olarak restore edildikten sonra, uzun yıllar, kültür ve sanat etkinliklerimize ev sahipliği yapacak.

PİKNİK ALANINDA DÜZENLEME SÜRÜYOR

Ayrıca; Sultan Baba Türbesi piknik alanı çevre düzenlemesi çalışmalarına da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından devam ediliyor. Hemşerilerimiz Sultan Baba Türbesi’ni ziyaret edip, tarihi atmosferde dinlenebilecekler.













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