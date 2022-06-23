BAŞKAN SEZER'DEN ŞEHİT AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI MESAJI





Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Diyarbakır’da 'Eren Abluka-18 Operasyonu'nda bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışma şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç için ailesine başsağlığı diledi. Başkan Sezer başsağlığı mesajında, “Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki 'Eren Abluka-18 Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç’a Allah’tan rahmet, Halıdere’de oturan kıymetli annesi Melihat Arduç ve ablası Hülya Arduç’a ve diğer aile efradına, silah arkadaşlarına ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Şehidimizin cenaze töreni Eskişehir’de yapılacaktır” dedi.