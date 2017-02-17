Başkan Soba'dan Birlik Mesajı En yüksek oy oranına almak için tüm detaylara dikkat eden Ak Parti, parti içi birlik ve beraberliği sağlayarak sahaya inmek istiyor.AK Parti Gebze İlçe Başkanı Hasan Soba, referandum öncesi önemli bir hamle yaparak, partisinin eski milletvekili, belediye ve ilçe başkanlarını ilçe teşkilatında ağırladı.

17 Şubat 2017 Cuma 09:55