Başkan Soba'dan Birlik Mesajı

En yüksek oy oranına almak için tüm detaylara dikkat eden Ak Parti, parti içi birlik ve beraberliği sağlayarak sahaya inmek istiyor.AK Parti Gebze İlçe Başkanı Hasan Soba, referandum öncesi önemli bir hamle yaparak, partisinin eski milletvekili, belediye ve ilçe başkanlarını ilçe teşkilatında ağırladı. Parti içinde büyük memnuniyet yaratan buluşmaya Ak Parti Kocaeli eski milletvekilleri Eyüp Ayar, M Ali okur ,Cemalettin Kaflı, Gebze eski belediye başkanı İbrahim Pehlivan , Gebze belediye Başkanı Adnan Köşker, eski ilçe başkanı Metin Gökçe, Yılmaz Bayram ,il başkan yardımcısı Hüseyin Kurt ,SKM başkanı Nuri Kaya katıldı. Referandum sürecinin istişare edildiği buluşma parti tabanında memnuniyetle karşılandı.