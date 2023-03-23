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Başkan Söğüt, İlk Sahuru Kahramanmaraş’ta Yaptı

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Ramazan ayının ilk sahurunu Kahramanmaraş’ta depremzedeler ile birlikte yaptı. Başkan Söğüt, bölgede bulunan diğer başkanlarla birlikte çadırlarda sahurluk ikramında da bulundu.

Başkan Söğüt, İlk Sahuru Kahramanmaraş'ta Yaptı

23 Mart 2023 Perşembe 18:14

 
 
 
 Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Ramazan ayının ilk sahurunu Kahramanmaraş’ta depremzedeler ile birlikte yaptı. Başkan Söğüt, bölgede bulunan diğer başkanlarla birlikte çadırlarda sahurluk ikramında da bulundu.   
  Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, deprem sonrasında yaraların sarılması için koordinatör olarak görevlendirildiği Kahramanmaraş Dulkadiroğlu’nda ilk günden itibaren yoğun bir çalışma yürütürken, Ramazan ayının ilk gününde de bölgedeydi. Başkan Söğüt, Ramazan ayının ilk sahurunu Kahramanmaraş’ta depremzedeler ile birlikte yaptı. Sahur öncesinde de Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ile birlikte bölgede çadırlarda yaşayan vatandaşlarla sahurluk ikramında bulunuldu. Başkan Söğüt, bölgede kurulan Kardeşlik İftarı Çadırı’nda Ramazan ayı boyunca bin 500 kişilik iftar ile bin 500 kişilik sahurluk ikramında bulunacaklarını belirtti. 
 




                                  


İHA
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