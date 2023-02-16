banner885
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Söğüt: "Kardeşlik duygusuyla buradayız"

Kahramanmaraş'ta görevlendirilen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Biz Körfez olarak 17 Ağustos depremini yaşadığımızda Anadolu’nun tamamı bizlerin yanındaydı. Bizler de bugün aynı kardeşlik duygusuyla buradayız" dedi.

Başkan Söğüt:

16 Şubat 2023 Perşembe 11:26

 Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Çağlayan köyünde 150 haneyi ziyaret etti, yardım malzemelerini bıraktı. Muhtar ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Söğüt, "Devlet ve millet el eleyiz. Bu zorlu günleri hep birlikte aşacağız" dedi. 
 
  "10 gündür ekiplerimizle birlikte hizmet ediyoruz" 
  Tüm imkanlarıyla deprem bölgesinde bulunduklarını ifade eden Başkan Söğüt, "Biz Körfez olarak 17 Ağustos depremini yaşadığımızda Anadolu’nun tamamı bizlerin yanındaydı. Bizler de bugün aynı kardeşlik duygusuyla buradayız. 10 gündür ekiplerimizle birlikte hizmet ediyoruz. Buraya gelirken ekiplerimizin yanında iş makinelerini de getirdik. İhtiyaç duyulan ne varsa getirdik. Tüm imkanlarımızla yaraların sarılması için var gücümüzle çalışıyoruz. Kocaeli Valimiz de burada. Onun talimatları neticesinde Körfez Belediyesi olarak şehrin temizliği, kamp alanlarında altyapı çalışmalarına kadar destek oluyoruz. Ayrıca köylerimizin de eksikliklerini gidermek adına gıda ve giysileri ulaştırıyoruz" ifadelerini kullandı. 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
DepremAFADPazarcıkDilovasıGebzeKocaeliDarica
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
İnternet Haber Sitelerinin Resmi İlan Fiyat Tarifesi Belirlendi İnternet Haber Sitelerinin Resmi İlan Fiyat Tarifesi...
Basın Camiası Yüzyılın Afetinde Tek Vücut Oldu Basın Camiası Yüzyılın Afetinde Tek Vücut Oldu
Depremin 228. saatinde 13 yaşındaki çocuk enkazdan canlı kurtarıldı Depremin 228. saatinde 13 yaşındaki çocuk enkazdan...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yurt içinden ve yurt dışından...
RTÜK Başkanı Şahin: “RTÜK’teki çoklu SKAAS ekranımız gösteriyor ki Türkiye Tek Yürek” RTÜK Başkanı Şahin: “RTÜK’teki çoklu SKAAS...
Kadınlar deprem bölgesi için uyku tulumu üretiyor Kadınlar deprem bölgesi için uyku tulumu üretiyor
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner881

banner883

banner377

İnternet Haber Sitelerinin Resmi İlan Fiyat...
Olağanüstü toplanan Basın İlan Kurumu Genel Kurulu’nun 1 Nisan 2023’ten itibaren resmi ilan yayımlamaya...

Haberi Oku