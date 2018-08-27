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Başkan Toltar Personeli ile Bayramlaştı

Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, personeli ile bayramlaştıktan sonra mesaiye başladı.

Başkan Toltar Personeli ile Bayramlaştı

27 Ağustos 2018 Pazartesi 12:05

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Kurban bayramı dolayısıyla verilen 10 günlük tatil sona erdi. Tatilin bitmesiyle mesai başlarken, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar ise mesaiye başlamadan önce Birimleri Tek tek dolaşarak personel ile bayramlaştı. Başkan Toltar, Personelin bayramlarını tebrik edip hayırlı mesailer diledi.

Dilovası Belediyesi’nin büyük bir aile olduğunu vurgulayan Başkan Toltar, “Saygı, hoşgörü ve sevgi ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dilovası Belediyesi çok büyük bir aile ve örnek belediyeciliğin temelinde personelin birlik, beraberlik, uyum ve dayanışması yatmaktadır.

Başkan Toltar, Bizde bu uyum içerisinde büyük bir ekip çalışması ile hizmet  yatırım ve projelerimize her gün bir yenisini eklemek için çalışıyoruz. Sizlerden isteğimiz her zaman aynı özveri ve halka yakınlıkla çalışmaya devam etmeniz. Bu güne kadar ki çalışmalarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyor, başarılar diliyor ve geçmiş Kurban Bayramınızı yürekten kutluyorum hep birlikte daha nice Bayramlara dedi.

 

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Anahtar Kelimeler
Başkan ToltarAli ToltarDilovasıKurban Bayramı
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