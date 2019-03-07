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Başkan Toltar Veda Etti

Dilovası Belediyesi Mart ayı olağan meclis toplantısı önceki gün gerçekleşti. Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar mecliste meclis üyelerinden helallik isteyerek son toplantısını gerçekleştirdi.

Başkan Toltar Veda Etti

07 Mart 2019 Perşembe 08:44

Dilovası Belediyesi Mart ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Ali Toltar başkanlığında yapıldı. Mart ayı meclis toplantısı önceki gün Dilovası Belediyesi Toplantı Salonunda saat 11.00’de başladı. Toplantı, bir önceki aya ait karar özetlerinin oylanması ve yoklama ile başladı.

 

BAŞKAN TOLTAR HELALLİK İSTEDİ

 

Meclis gündemi öncesi veda konuşması yapan Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, "Bugün son meclisi gerçekleştiriyoruz. Sizlerle birlikte 2014 yılında göreve geldikten sonra hep birlikte ilçemize güzel hizmetler yapabilmek için çalıştık. 5 yıl hızlı bir şekilde geçti ve sona geldik. Bu 5 yılda çok önemli dönemler yaşadık. Ülkemiz ve ilçemizin kaderini belirleyen 5 seçim ve çok önemli bir hain darbe girişimi yaşadık. Tüm bunlara rağmen hep birlikte yine ilçemizin geleceği için çalıştık. Eksiklerimiz hatalarımız oldu ama bizim tek gayemiz ilçemize en iyi hizmeti yapabilmekti. Bu 5 yıllık görev süresi boyunca ben hepinizden memnun oldum. Ben hakkımız helal ediyorum. Sizlerinde haklarını helal etmenizi istiyorum. Bizden sonra gelecek olan yeni arkadaşlara da başarılar diliyorum."dedi.

 

İŞÇİYE ENFLASYON ORANINDA ZAM TALEBİ

 

Başkan Toltar, konuşmasının ardından gündem maddelerine geçti. Gündemi oluşturan 7 gündem maddesi oy birliği ile kabul edilirken, belediye işçilerine enflasyon oranında zam yapılması talebi, meclis üyelerinin oyları ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilerek Mart ayı ikinci oturumda gündeme yeniden gelecek.

 

MECLİS ÜYELERİNE TEŞEKKÜR PLAKETİ

 

Başkan Toltar, meclis toplantısı sonunda birlikte görev yaptığı meclis üyelerine teşekkür plaketi takdim etti. Meclis üyelerine tek tek plaketlerini veren Başkan Toltar, bundan sonraki hayatlarında kendilerine başarılar diledi.


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