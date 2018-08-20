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Başkan Toltar'dan Kurban Bayramı Mesajı

Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, mübarek Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Toltar'dan Kurban Bayramı Mesajı

20 Ağustos 2018 Pazartesi 12:44

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Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, yayınladığı mesajında; " Bayram sevinç günü demektir. Topluca kılınan bayram namazları; Müslümanlar arasındaki birlik ve beraberliğin güzel bir göstergesidir. Bayramlar Müslümanları birbirine yaklaştıran, dargınlıkları ortadan kaldıran, kardeşlik duygularını kuvvetlendiren önemli günlerdir. Bayramlar, Allah’ın mü'min kullarına birer ziyafet günleridir. Sosyal dayanışmanın zirveye çıktığı Kurban Bayramı, aziz milletimizin inanç köklerinin ne kadar sağlam olduğunun da bir nevi ispatı gibidir. Kurban Bayramı’nın sevginin ve kardeşliğin en yüksek düzeyde hissedileceği, milletçe birlik ve beraberliğimizi sağlayan değerlerimizin her yönüyle yaşanacağı günler olarak geçmesini temenni ediyorum.


GÜÇLÜ TÜRKİYE'DEN RAHATSIZLAR

Güçlü Türkiye hedefiyle tüm İslam ülkelerinde Kurban Bayramları, bayram tadında, savaş olmadan geçecektir. Güçlü Türkiye sayesinde masum halklar ölmeyecek, çocuklar geleceğe umutla bakacaktır. Onun içindir ki Güçlü Türkiye'den rahatsız olanlar yıllardır Gezi olayları ile başlayan, 17-25 Aralık'la devam eden 15 Temmuz hain darbe ile zirveye çıkan dış ve iç güçler ülkemizin büyümesinden rahatsız olmakta her seferinde farkı şekillerde saldırmaktadırlar. Şimdi de ülkemiz üzerinde ekonomik baskı uygulayanlar bilmiyorlar ki bu millet hiç bir zaman diz çökmeyecektir. Rüzgâr ne kadar sert eserse essin ancak o kayanın üzerindeki tozu alıp götürebilir. Şükürler olsun Mevla’ya bu ülke hiçbir zaman diz çökmemiştir, diz çökmeyecektir.

BOYUN EĞMEYECEĞİZ

Türkiye Cumhuriyeti büyük bir millet, birçok badireyi atlamış ve bunun gibi nice sorunların üstesinden gelmiş bir toplumdur. Allah’ın izni ile milletimizin ve kurumlarımızın göstereceği direnç ile ülkemizin bu ekonomik sıkıntılar da giderilmiş olacak. Ne dolara ne Euro’ya boyun eğmeyecektir. Ülkesine ve Başkanına sahip çıkacaktır. Her zaman maziden gelen kültürü ile atiye yolculuğuyla birlikte Türkiye her zaman hür yaşamıştır, Hür yaşayacaktır. Kimseye boyun eğmeyecektir. Çünkü bu Ülkenin Lideri Recep Tayip Erdoğan’a güveni sonsuzdur. Allah’a şükürler olsun Sayın Başkanımız Recep Tayip Erdoğan bu güne kadar milletin başını yere eğdirmedi, yarında eğdirmeyecektir inşallah.

BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN

Bir kez daha sevgi dolu, huzur ve mutluluk içinde nice bayramlar geçirmek dileğiyle başta Dilovalı hemşerilerimin ve tüm İslam âleminin Kurban Bayramı'nı kutluyor, bayramın herkese sağlık ve huzur getirmesini diliyorum."dedi.

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