Başkan Turizm Haftası’nı Kutladı

Ülkelerin bacasız sanayisi olarak nitelendirilen turizmin öneminin vurgulandığı ve dikkat çekildiği turizm haftası bütün yurtta ve kentimizde kutlanıyor.

Konuyla ilgili bir mesaj yayınlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, turizmin kent ve yurt ekonomisine sağladığı katkıya dikkat çekerek sektör çalışanlarını tebrik etti.

Başkan Büyükakın mesajında; “Turizm, ülke ekonomisine yaptığı katkının yanı sıra, insanların ve toplumların birbirini tanımasında, kaynaşmasında ve dünya çapında barışın sağlanmasında da etkin bir araçtır.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak biz de bu alanda kentimizin pazar payını artırmak ve dünya çapında bir Türk markası yaratmak amacıyla Kocaeli’nin tanıtımı ve turistik değerinin yükseltilmesi çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Deniz, kum ve güneş turizmimizin yanı sıra tarihi ve kültürel değerlerimizi de insanlığın hizmetine sunmak ve turizm çeşitliliğini çoğaltarak özellikle kültür, doğa ve tarih alanlarında da bir atılımı gerçekleştirmek hedefindeyiz.

Bu belirlenen hedefler doğrultusunda, turizmi ekonomimizin en verimli sektörlerinden birisi haline getirmek için Kocaeli’mizin doğal, tarihi ve kültürel değerlerini koruyarak plânlı ve sürdürülebilir bir kalkınma anlayışıyla çalışıyoruz.

Hizmete aldığımız mavi bayraklı plâjlar, restore ettiğimiz tarihi eserler, şehir dışından dahi misafirlerimizin ziyaret ettiği 1530 km’yi aşkın 51 doğa yürüyüş parkuru, temizlediğimiz ve kent akvaryumu haline getirdiğimiz İzmit Körfezi’miz, Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya’mız, yaylaları ve kış sporları ile Kartepe’miz, yayınlarımız ile Kocaeli artık, turizm destinasyonlarının gözbebeklerinden birisi haline gelmiştir.

Bu düşüncelerle Turizm Haftası'nı kutluyor, bütün sektör çalışanlarına sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.