Başkan Üzülmez’e Hediye

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Kartepe Kadınlar Kulübü’ne konuk oldu. Kadınlara verdiği destekten dolayı Başkan Üzülmez’e teşekkür eden Kartepe Kadınlar Kulübü üyeleri tarafından başkana özel hazırladıkları hediyeleri de takdim ettiler.

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in, göreve geldikten sonra kadınların sosyalleşmesi, toplumsallaşması ve istihdama kazandırılması amacıyla geliştirdiği Kartepe Kadınlar Kulübü projesi her geçen gün büyüyerek, hizmet yelpazesini çeşitlendirerek geniş kitlelere ulaşmaya devam ediyor.

BAYANLARDAN HEDİYE

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Kartepe Kadınlar Kulübünün en sosyal, en aktif olan ve aynı zamanda Kadın Spor Merkezlerinde devamsızlık yapmadan katılım sağlayan bayanlarıyla bir araya geldi. Samimi ve içtenlikle bayanlarla sohbet eden Başkan Üzülmez, aynı zamanda onların sorunlarını ve Kartepe’de meydana gelen gelişimlerden dolayı memnuniyetlerini dikkatle dinledi. Bu hoş sohbetin ardından bayanlar teşekkürlerini ve sevgilerini belirterek, Başkan Üzülmez’e hediyelerini takdim ettiler. Bu anlamlı hediyeden dolayı Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, projenin geldiği noktadan ve kadınların duyduğu memnuniyetten dolayı, mutluluğunu ifade ederek projeye sahip çıkacak bu kadar büyümesine ve gelişmesine destek olan Kartepeli kadınlara teşekkür etti.