Başkan Vekili Çakmak, Millet Bahçeleri ve Galericiler Sitesi

Askeri Kışlanın yanında bulunan TOKİ'ye ait yer üzerinde Galericiler Sitesi yapılmasına tepkiler giderek artarken, konuyla ilgili gazeteci ve belgeselci olarak araştırma yazıları yazmaya devam ediyoruz.

Galericiler Sitesi konusu önümüzdeki günlerde dahada artacak, konu siyasi tartışma konusu haline gelmeden bilimsel olarak Galericiler Sitesi konuşulup, üzerinde Gebze'nin yararına fikirler üretilebilse...

Büyükşehir Başkan Vekili Ne Dedi..?

İKTAV Araştırma Merkezi Kütüphanemizde önemli bir ziyaretçimiz vardı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sayın Yaşar Çakmak ile canlı yayında Gebze'deki millet bahçeleri ve Galericiler Sitesi ile ilgili gelişmeler ve Beylikbağı Sarı Cami meydanını konuştuk.

Galericiler Sitesi ile ilgili açıklama yapan Yaşar Çakmak; ''Bu yer TOKİ'nin, Sayın Büyükşehir Başkanımızın mecliste açıkladığı gibi kesin bir şey yok, her şey olabilir. Bizim amacımız, bir an önce Kışlaya yapılacak Millet Bahçesini hayata geçirmek, bu bahçenin gecikmesini ortadan kaldırmak.'' diye konuştu.

Yaşar Bey'le www.gebzegazetesi.com da yaptığımız canlı yayın linkini sizlerle paylaşmak istiyorum, canlı yayını birlikte izleyelim.

https://www.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/1051265378686444/?vh=e&extid=0&d=n

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sayın Yaşar Çakmak'ın İlim, Kültür, Tarih Araştırmaları Merkezi www.iktav.com kütüphanemizi ziyaretinde geçmiş günleri de konuştuk.

Yaşar Bey, Gebze'ye 1970'li yıllarda, çocuk yaşlarında gelmiş. Halen ilkokulu okuduğu, Gebze Beylikbağı'nda oturuyor.

Gebze İmam Hatip'te okuduğu yıllarda, kendisini tanıyordum. Yaşar Bey'le, geçmiş anıları konuştuk...

Gebze ve Kocaeli Büyükşehir Belediyelerinin hizmetleri̇ ve millet bahçeleri ile ilgili www.gebzegazetesi.com canlı yayınında önemli açıklamalar yaptı.

Devri Alem Belgesel Programı www.devrialem.tv olarak, Yaşar Bey'in konuşmalarını kayıt yaparak, belgeselleştirmiş olduk. Canlı yayını mutlaka izlemenizi istiyoruz.













SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİNİ RAHMETLE ANIYORUZ

Sarıkamış Harekatı'ndan Harşit Savunması'na, Kafkas Cephesi şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz.

22 Aralık Sarıkamış Harekâtının yıldönümü. Yıllar önce 90 bin Mehmetçiğin şehit olduğu Sarıkamış Harekâtından Giresun Gümüşhane Harşit Savunması'nda, Birinci Cihan Harbi Kafkas Cephesinde, yüz binlerce asker ve sivil şehit verdik. Yüzbinlerce insan göçmen oldu. Tüm şehitlerimizi rahmetle anarken www.devrialem.tv olarak Kafkas Cephesi ile ilgili hazırladığımız belgeseli sizlerle paylaşıyoruz.

https://m.youtube.com/watch?v=y-I0dxtfNn8&t=11s

18 Yıldır Kafkas Cephesi ile ilgili araştırma yapıp belgesel çekiyoruz...

Kafkas Cephesi'nin önemli dönüm noktası olan, 22 Aralık 1914'te başlayıp 5 Ocak 1915'te sona eren Sarıkamış harekatının bozgunla sonuçlanması üzerine Erzurum işgal edilmiş, Bayburt Kop Dağı'nda Ruslar 6 ay durdurulmuş, Kop Dağı Savunması Mareşal Fevzi Çakmak'ın ifadesi ile İkinci Plevne Destanı olarak zaferler tarihimize geçmiş.

Kafkas Cephesinin Son Savunma Hattı Harşit Savunması

Kop dağının mağlubiyetle sonuçlanması üzerine, Ruslar bir taraftan Bayburt diğer taraftan Trabzon’u işgal ederek, Giresun ve Gümüşhane'ye doğru saldırıya geçer ve 16 ay Harşit Nehri Vadisi'nde durdurularak “Bir Çanakkale bir Harşit geçilmedi” sözü, zaferler tarihimize altın harflerle geçer.

Kafkas Cephesi Beyaz Savaş Belgeseli

TRT'de yayınlanan, danışmanlığını yaptığım 6 bölümlük Kafkas Cephesi Beyaz Savaş belgeselimizi sizlerle paylaşıyoruz.

https://www.iktav.com/2019/07/kafkas-cephesi-beyaz-savas-belgeselini-izlediniz-mi/

Evet, korona vebası salgını günlerinde büyük sıkıntılar yaşanıyor. Keşke korona salgınından ders ve ibret alabilsek.

Bu salgın günlerinde tarihi olayları hatırlamak ve düşünmek önemli. Birçok yakınımız ve arkadaşımız korona yüzünden hayatını kaybetti, hastanede yatanlara acil şifa ve vefat edenlere Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.

















