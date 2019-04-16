Başkan Vekili Çakmak Oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilliği’ne, daha önce bu görevi üstlenen Zekeriya Özak’ın yerine Gebze Belediyesi Meclis Üyesi Yaşar Çakmak getirildi. Yaşar Çakmak, yeni dönemin ardından yapılacak ilk Büyükşehir Meclis Toplantısı’na da Başkan Vekili olarak katılacak.



SİYASAL BİLİMLER FAKÜLTESİ MEZUNU

1967 yılında İstanbul’da doğan Yaşar Çakmak İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi’nde İktisat yüksek lisansı yaptı. 1992 yılında Sayıştay Denetçi Yardımcısı olarak göreve başlayan Çakmak, Enerji Bakanlığı’nda TETAŞ Enerji Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi, Türk Telekom Malzeme Dairesi Başkanı, AVEA Satın Alma Direktörü, Türk Telekom Grup Şirketleri Lojistik Direktörü, Türk Telekom Çağrı Merkezi Direktörlüğü gibi pek çok yerde üst düzey yönetici olarak görev aldı. Aynı zamanda evli ve dört çocuk babası olan Çakmak iyi derecede İngilizce ve Arapça bilmekte.