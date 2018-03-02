Başkan yardımcısı Erol Kaya Kocaeli'nde

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, "Türkiye'de artık şehirleriyle ilgili, ülkesiyle ilgili hayalleri olan gençlerimizi hem belediye başkanlıklarında hem de meclis üyeliklerinde göreceğiz. Hamdolsun bugün bu ülkede 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 yaşında partilerin üst yönetimlerinde insanları gördük, inşallah hem yerel yönetimlerde hem de parlamentoda artık gençlerimizi göreceğiz." dedi.

Yerel Yönetimler Marmara Bölge Toplantısı'na katılmak için Kocaeli'ne gelen Kaya, partisinin il başkanlığını ziyaret etti.

Kaya, burada yaptığı konuşmada, AK Parti ailesi olarak 884 belediye başkanı ve 11 bin 500 meclis üyesini il ve bölge bazında toplantılara almaya başladıklarını belirterek, daha önce sırasıyla Erzurum, Şanlıurfa ve Tokat'ta ilgili bölge toplantılarını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Marmara Bölge Toplantısı'nı Kocaeli'nin ev sahipliğinde gerçekleştireceklerini dile getiren Kaya, burada 2019'a giderken geride kalan 4 yılın muhasebesini yapma, hedeflerini gözden geçirme ve varsa eylem planıyla ilgili eksikliklerini tamamlama noktasında üzerlerine düşeni yapacaklarını kaydetti.

Kaya, AK Parti hükümetlerinin Türkiye'de yerel yönetimlere fevkalade önem verdiğini vurgulayarak, yerel yönetimlerin daha güçlü hizmet yapmalarıyla ilgili gerekli desteğin her zaman verildiğini ifade etti.

Türkiye'de hiçbir belediye ayrımı yapmaksızın bin 298 belediyenin tamamına eşit destek verdiklerini aktaran Kaya, "Biz yerel yönetimlerde 2002'den bugüne sürekli reform yapan bir partiyiz. Türkiye'nin en büyük reformunu 2005 yılında gerçekleştirmiştik. Akabinde ülkedeki ölçek sorununu 2013'te hallettik. Bin 500 belediyeyi kapatmıştık, daha önceki kapattıklarımızla beraber bin 850 belediyeydi ve Türkiye'de daha güçlü belediyeciliği inşa etmiştik. Ondan sonraki süreçte de belediyelere sürekli reform yapmaya devam ettik. Bugün de aynı şeyleri yapıyoruz. Dolayısıyla belediyelerimizin ihtiyaç duydukları kanuni düzenlemelerle ilgili süreci devam ettiriyoruz." diye konuştu.

Kaya, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine dönük olarak da belediyelerin uyumla ilgili bazı düzenlemelere ihtiyaç duyduğunu ve acil durumdakilerin Meclis'e gönderildiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Malum seçilme yaşını 18'e indirmiştik. Gerek belediye başkanlarımız, gerek meclis üyelerimiz, muhtarlarımız ve muhtar azalarımızla ilgili artık bu ülkede seçilme yaşı 18'e inmiş durumda. Bu düzenleme Mart 2018'de önce de Meclis'ten çıkmak zorunda ki bunu inşallah önümüzdeki yıl uygulayalım. Türkiye'de artık şehirleriyle ilgili, ülkesiyle ilgili hayalleri olan gençlerimizi hem belediye başkanlıklarında hem de meclis üyeliklerinde göreceğiz. Hamdolsun bugün bu ülkede 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 yaşında partilerin üst yönetimlerinde insanları gördük, inşallah hem yerel yönetimlerde hem de parlamentoda artık gençlerimizi göreceğiz. O dinamizmi, o aşkı, o heyecanı inşallah 2019 seçimlerinde göreceğiz."

- Vali Aksoy'a ziyaret

Partililerle olan buluşmasının ardından Kaya, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti.

Vali Aksoy, ziyarette yaptığı konuşmada, yerel yönetimlerin halkın ihtiyaçlarının giderilmesinde önemli hizmetleri yerine getiren kurumlar olduğunu belirterek, "Her geçen yıl daha da güçlenerek vatandaşa sunulan hizmetlerde farklılıklar ortaya koymaktadırlar. Bu anlamda onların koordinasyonlu çalışmaları bakımından ilimizde yapılacak olan toplantının yerel yönetimlerin yapacağı hizmetlerin daha üst noktalara taşınmasında katkı sağlayacağını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaya da Kocaeli'nin şehircilikte önemli dönüşümlerin yaşandığı ve aynı zamanda en büyük ihracatın ve üretimin yapıldığı bir sanayi şehri olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bugün burada 3 günlük bir kampımız var. 2019'un geleceğini inşa edeceğimiz bir toplantıyı tertip ediyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi fevkalade büyük hizmetlerin gerçekleştirildiği başarı hikayelerinin olduğu bir belediyemiz. Bu anlamda Büyükşehir Belediye Başkanımızı tebrik ediyoruz. Bir duayen ağabeyimiz İbrahim Bey, biz ona 'Baba Başkan' diyoruz. AK Partili 884 belediye başkanı arasında mümtaz yeri olan bir başkanımız. Onun için İbrahim Bey'in Kocaeli'de yaptığı hizmetler bizim için fevkalade önemli."

Konuşmaların ardından basına kapalı devam eden ziyarette, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Zeki Aygün ve İlyas Şeker, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman da hazır bulundu.