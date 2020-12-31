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Başkan Yıldırım’dan Yeni Yıl Mesajı

AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, yeni yıl münasebetiyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Yıldırım'dan Yeni Yıl Mesajı

31 Aralık 2020 Perşembe 10:32
Başkan Yıldırım yayınladığı mesajında, 2021 yılının tüm insanlığa ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ederken “2020 yılını acısıyla tatlısıyla geride bırakıyor, 2021 yılına yepyeni umutlarla girmenin heyecanını yaşıyoruz.

2021’DE YENİ BİR SAYFA AÇILIYOR
2020 yılı ülkemizde olduğu gibi tüm dünyada birçok olumsuzluklarla aklımızda kalan anılar bıraktı. Kimi zaman ülkemizde yaşanan felaketler, depremler ve son olarak Covid-19 salgınıyla hiçte alışık olmadığımız ve birçok acıları birlikte paylaştığımız bir yıl yaşadık. Ancak her kötü hadise sonrası bize yakışanı yapıp, kenetlenerek tüm bu felaketlerin üstesinden gelmeye çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. İnşallah 2021 ile birlikte tüm insanlık için yeni bir sayfa açılır yeni umutlarla daha yaşanalabilir bir dünyaya doğru yol alırız.

İLK GÜNKÜ AŞKLA ÇALIŞIYORUZ
Yeni yıl dileklerimizle birlikte göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemize ve halkımıza hizmet etmek için ilk günkü aşkla yolumuza devam ediyoruz. AK kadrolar olarak ilçemizin daha iyi hizmetler alabilmesi için elimizden geleni yapmaya da devam edeceğiz. Rabbim yeni yılda İlçemizi daha yaşanabilir bir şehir yapma mücadelemizde bizlere güç kuvvet versin.

YENİ YIL BARIŞ, KARDEŞLİK VE HUZUR GETİRSİN
Bu duygu ve düşüncelerle başta Dilovalı hemşehrilerim olmak üzere yeni yılın yuvalarımıza, ilçemize, ülkemize ve tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diler saygı ve sevgilerimi sunarım. Yeni yılınız kutlu olsun.”ifadelerini kullandı. 



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