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Başkan Yıldırım’ın Mevlid Kandili Mesajı

AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım Mevlid Kandili mesajı yayınladı.

Başkan Yıldırım'ın Mevlid Kandili Mesajı

17 Ekim 2021 Pazar 17:04


AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, Hz. Peygamberin dünyaya gelişinin yıldönümü dolayısıyla Mevlid kandili mesajı yayınladı. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimizin doğum yıldönümü olduğunu hatırlatan Başkan Yıldırım, hemşerilerinin, milletimizin ve İslam aleminin mübarek Mevlid kandilini kutladı.  Başkan Yıldırım mesajında şu görüşleri ifade etti,“Hz. Rasulullah’ın doğumu, insanlığı şereflendirişi, Peygamber olarak seçilişi, tüm insanlık için bir dönüm noktasıdır. Çünkü O, tüm çağlara ve tüm insanlara örnek olarak gönderilmiştir. Biz Müslümanlara düşen görev; O’nu bir model şahsiyet olarak anlayıp, güzel ahlakını yaşayarak insanlığın dikkatine sunmaktır. Aile hayatımızda, ticari hayatımızda, insani ilişkilerimizde, toplumsal ilişkilerimizde hep onun ahlakını ve uygulamalarını örnek almaktır. Mübarek Mevlid kandilini bu duygu ve düşüncelerle idrak ederken, hemşerilerimin, milletimizin ve İslam aleminin  Mevlid kandilini kutluyor, mevlid kandilinin İslam alemine ve tüm insanlığa sevgi, barış, huzur ve bereket getirmesini diliyorum” dedi.



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