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Başkan Zafer Bayramını Kutladı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97’inci yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajında Kocaelilerin ve Türk halkının bayramını kutladı.

Başkan Zafer Bayramını Kutladı

29 Ağustos 2019 Perşembe 13:36

Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin 97’inci yılında 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın bir kutlama mesajı yayınladı, Başkan Büyükakın mesajında şu ifadelere yer verdi: “Türk milletine bu zaferi armağan eden kahraman ordumuzun tüm şehit ve gazilerini rahmetle, minnetle ve şükranla yâd ediyoruz. Gerek Kurtuluş Savaşı’mızda, gerekse de şanlı tarihimizdeki diğer muharebelerde ve terörle mücadelede kaybettiğimiz şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize de şükranlarımızı sunuyoruz.

Başkan Büyükakın mesajında; “Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarını şükranla anar, tüm halkımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlarım. Tarih boyunca vatanımızda gözü olan hainler, bugün olduğu gibi dün de vatanımız üzerinde hesaplar yapmış ve yurdumuzu istilaya kalkışmışlardır. Kahraman ordumuz ve millî birliğimiz sayesinde Rabbim, rengini şehitlerimizin al kanından almış olan bayrağımızın göklerden inmesine fırsat vermemiştir.

30 Ağustos günü şanlı bir zafer olmakla birlikte, aynı zamanda Mehmetlerimizin, Erzurumlu Kara Fatmalarımızın, Halide Onbaşılarımızın, Şerife Bacılarımızın, Yahya Kaptanlarımızın kısacası kadınıyla erkeğiyle destan yazan aziz milletimizin destanı ve dünyaya açık bir mesajıdır. 30 Ağustos düşmana karşı direnerek vatanını ve namusunu kaybetmemek için son evladını dahi cepheye gönderen anaların zaferi, bizlere armağanıdır.

Bugün de PKK ve FETÖ gibi terör örgütleri ile onları himaye edenler, cennet vatanımızda kan ve gözyaşının hâkim olması için fırsat kolluyorlar. Bu nedenle bugünümüzü ve tarihimizi bilerek yaşamalıyız. Vatanımıza karşı hain emellerini harekete geçirdikleri 15 Temmuz darbe teşebbüsü de aynı istila emellerini taşıyordu. 30 Ağustos Zaferi’ni kazanan kahraman milletimizin bugünkü şerefli evlâtları, ülkemizin parçalanmasına 15 Temmuz hain darbe teşebbüsüne dur diyerek yine mani olmuşlardır.

Birlik ve beraberliğimizi koruyarak çağdaş uygarlıklar seviyesinin üzerine çıkacağımıza olan inancımla bir kez daha, şehitlerimize ve gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun" dedi.

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