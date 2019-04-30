Başkan’dan 1 Mayıs Mesajı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, bir ülkenin gelişmesinde ve kalkınmasında büyük payı olan tüm işçi ve emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayınladı. Bir ülkenin kalkınmasında, gelişmesinde emekçinin büyük rolü olduğunu söyleyen Büyükakın, istikrar ve istikbal için alın teri ve emeğin büyük değer olduğunu kaydetti. İşçinin hakkının korunması, iyileştirilmesi için çalıştıklarını ve bu konuda son yılarda yerel idarelerin daha fazla sorumluluk üstlendiğini vurgulayan Büyükakın şöyle devam etti:

Hükümetimizin istihdama yönelik çalışmalarını yerel ölçekte de başarılı bir şekilde desteklemeye ve yürütmeye gayret ediyoruz. Kocaeli bir işçi, emekçi kenti. Bu potansiyelinin farkındayız. İstihdama yönelik açtığımız kurslar, yaptığımız teşviklerle işsizlik oranını kentimizde düşürmüş olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Ama tabi ki bugün geldiğimiz nokta istediğimiz nokta değil. Özel ya da kamu fark etmez tüm emekçi kardeşlerimizin hakkını tam olarak alması ve yaşamaktan keyif aldığı bir kentte yaşaması idealimiz ve hedefimizdir. Ben emekçi kentinde işçi kardeşlerimle omuz omuza olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Şartlarının arzu ettikleri seviyede olması temennisi ile başta Büyükşehir Belediyemizdeki mesai arkadaşlarım olmak üzere tüm emekçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutluyorum."