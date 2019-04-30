banner414
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner424

Başkan’dan 1 Mayıs Mesajı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, bir ülkenin gelişmesinde ve kalkınmasında büyük payı olan tüm işçi ve emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladı.

Başkan'dan 1 Mayıs Mesajı

30 Nisan 2019 Salı 14:41

banner419

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayınladı. Bir ülkenin kalkınmasında, gelişmesinde emekçinin büyük rolü olduğunu söyleyen Büyükakın, istikrar ve istikbal için alın teri ve emeğin büyük değer olduğunu kaydetti. İşçinin hakkının korunması, iyileştirilmesi için çalıştıklarını ve bu konuda son yılarda yerel idarelerin daha fazla sorumluluk üstlendiğini vurgulayan Büyükakın şöyle devam etti:

 Hükümetimizin istihdama yönelik çalışmalarını yerel ölçekte de başarılı bir şekilde desteklemeye ve yürütmeye gayret ediyoruz. Kocaeli bir işçi, emekçi kenti. Bu potansiyelinin farkındayız. İstihdama yönelik açtığımız kurslar, yaptığımız teşviklerle işsizlik oranını kentimizde düşürmüş olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Ama tabi ki bugün geldiğimiz nokta istediğimiz nokta değil. Özel ya da kamu fark etmez tüm emekçi kardeşlerimizin hakkını tam olarak alması ve yaşamaktan keyif aldığı bir kentte yaşaması idealimiz ve hedefimizdir. Ben emekçi kentinde işçi kardeşlerimle omuz omuza olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Şartlarının arzu ettikleri seviyede olması temennisi ile başta Büyükşehir Belediyemizdeki mesai arkadaşlarım olmak üzere tüm emekçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutluyorum."

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Karı Koca Evlerinde Ölü Bulundu Karı Koca Evlerinde Ölü Bulundu
Filenin Şampiyonu Belli Oldu Filenin Şampiyonu Belli Oldu
Rotasız Seyyah Kocaeli'de Rotasız Seyyah Kocaeli'de
Vali Aksoy 1 Mayıs'ı Kutladı Vali Aksoy 1 Mayıs'ı Kutladı
"Çocuklar Ebu Hureyre'yi Kahraman Bilmeli"
Büyükakın Ailesi Kağıttan Dünyaları Keşfetti Büyükakın Ailesi Kağıttan Dünyaları Keşfetti
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Karı Koca Evlerinde Ölü Bulundu
Darıca'da karı koca evlerinde ölü bulundu. Olayla ilgili çiftin oğlu gözaltına alındı.

Haberi Oku