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BAŞKAN’DAN 14 NİSAN ŞEHİTLER HAFTASI MESAJI

Başkan Büyükakın: ‘’ Dünyanın neresinde olursa olsun toprağın bağrında kefensiz yatan şehitlerimizi unutmayacağız’’

BAŞKAN'DAN 14 NİSAN ŞEHİTLER HAFTASI MESAJI

13 Nisan 2020 Pazartesi 13:08

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Şehitler Haftası dolayısıyla yayınladığı mesajda Türk milletinin şehit ve gazilerine büyük kıymet verdiğini vurgulayarak, “Bağımsızlığımız ve hürriyetimiz için bir an bile tereddüt etmeden canını veren şehitlerimizi ve gazilerimizi sevgi, minnet ve hürmetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum” dedi.

Başkan Büyükakın, Şehitler Haftası nedeniyle yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi;

“Milletimiz, bağımsızlık olgusunu daima her şeyin üstünde tutmuştur. Aziz milletimiz, bağımsızlığı, hürriyeti, vatan toprağı ve bayrağı için her daim şehit olmayı göze almıştır. Milletimiz bir iftihar madalyası gibi şehitlerini, gazilerini göğsünde taşımaktadır. Bugün 83 milyon insan; aynı ülkede, aynı coğrafyada kardeşçe yaşayabiliyorsak bunda şehit ve gazilerimizin gösterdiği şanlı mücadelelerin tesiri büyüktür. Vatan ve bayrak için bir an bile tereddüt etmeden canlarını ortaya koyan aziz şehitlerimize olan borcumuzu, ancak gelecek nesillere büyük ve güçlü bir Türkiye bırakmak için var gücümüzle çalışarak ödeyebiliriz. Dünyanın neresinde olursa olsun toprağın bağrında kefensiz yatan şehitlerimizi unutmayacağız. Bu düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.”

 

 

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