Başkan’dan Camiler ve Din Görevlileri Haftası Mesajı

1 – 7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle bir tebrik mesajı yayınlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, camilerin ve din görevlilerin toplum için olan önemine işaret ederek, onların varlığı bizim birliğimizin ve dirliğimizin teminatıdır dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın mesajında şunları ifade etti: “Cami ve camiler, Kuba Mescidi ile başlayıp Medine’de Peygamber Efendimizin mimarlığı ile devam eden ve daha sonra da Anadolu'nun fethi ile ülkemizin tapusu olarak nazlı hilâlimizle birlikte vatanımızın her köşesine nakış nakış işlenmiştir. Dünya semasını andıran gök kubbesi ile hat sanatı ile yükseklere doğru uzayıp giden minaresi ile bir cami yapmak ve içinde huzurla ibadet etmek bahtiyarlığına ermek her Müslüman’ı mutlu eder… Yüce Rabbim, Tevbe sûresi, 18’inci ayet-i kerimesinde ‘Allah’ın mescitlerini ancak Allah’a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve sadece Allah’tan korkan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır’ buyurarak büyük bir müjde vermiştir.

Cami, nefes aldığımız dost bir ev. Cami, omuzlarımızın birbirine değdiği bir birlik yuvası. Cami, fakir fukara çaresiz insanların çaresi. Cami, zenginin fakirle, işçinin işverenle, yönetenin yönetilenle, muhacir ile yerlinin bütünleştiği büyük bir insanlık evi. Cami, ibadet ve fikir merkezidir. Rabbim bizleri, camilerimizden ve ezan sesinden eksik etmesin. Camilerimizi de cemaatsiz bırakmasın. Ve camilerimizin ayrılmaz bir parçası olan din görevlilerimizden, hocalarımızdan, müezzinlerimizden ve diğer çalışanlarımızdan razı olsun. Onların verdikleri eğitim, yaptıkları vaazlar toplumsal dayanışmamız ve birliğimiz açısından çok büyük önem arz etmektedir. Sözlerime son verirken bütün din görevlilerimizin haftasını kutluyorum.”