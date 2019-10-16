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Başkan’dan Dünya Gıda Günü Mesajı

Dünya Gıda Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın, gıda güvenliği konusunda Büyükşehir Belediyesi olarak gerek denetimlerle ve gerekse de çiftçilerimize verdiğimiz destekle her zaman hemşehrilerimizin yanındayız dedi.

Başkan'dan Dünya Gıda Günü Mesajı

16 Ekim 2019 Çarşamba 10:17

16 Ekim Dünya Gıda Günü, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) kuruluş yıldönümü nedeniyle kutlanmaktadır. Türkiye’mizde de özellikle son yıllarda gıda konusunda giderek artan ilgi, gıda güvenliği konusunu gündeme taşımıştır. Konuyla ilgili bir mesaj yayınlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın şunları ifade etti; “Dünya Gıda Günü, bize, tükettiğimiz besinler üzerinde düşünme fırsatı sunuyor. Tarım ürünleri, hayvansal besinler ve tüketilen mamuller ekseninde büyük önem arz ediyor.

Bu kapsamda, tabiattaki biyoçeşitliliğin korunması ve genetik yapısı ile oynanmamış, zararlı tarımsal ilaçlar kullanılmadan yetiştirilmiş sebzeler ile genetik yapısı değiştirilmemiş ve başta antibiyotik olmak üzere çeşitli ilaçlarla büyütülmemiş hayvanlarının çeşitliliği gıda güvenliği açısından çok önemlidir.

Biz de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak istisnasız ve sıkı bir şekilde gerçekleştirdiğimiz gıda denetimlerinin yanı sıra çiftçilerimizle kurduğumuz yakın ilişki ile tarımsal ürünlerin daha imalat aşamasında güvenli bir şekilde yetişmesini sağlıyoruz. Bu anlamda yemlik bitki tohumu dağıtımından, sebze ve meyve fidelerine, hindi palazı verilmesi kadar her alanda çiftçilerimizin yanındayız. Ata tohumlarının bulunup korunması konusunda bakanlığımız ile sıkı bir çalışma içerisindeyiz. Çünkü biliyoruz ki gıda güvenliği sağlanmadıkça ülke güvende değildir. Sözlerime son verirken bütün hemşehrilerimin, Dünya Gıda Günü’nü kutluyorum.”

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