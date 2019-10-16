Başkan’dan Dünya Gıda Günü Mesajı

Bu kapsamda, tabiattaki biyoçeşitliliğin korunması ve genetik yapısı ile oynanmamış, zararlı tarımsal ilaçlar kullanılmadan yetiştirilmiş sebzeler ile genetik yapısı değiştirilmemiş ve başta antibiyotik olmak üzere çeşitli ilaçlarla büyütülmemiş hayvanlarının çeşitliliği gıda güvenliği açısından çok önemlidir.
Biz de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak istisnasız ve sıkı bir şekilde gerçekleştirdiğimiz gıda denetimlerinin yanı sıra çiftçilerimizle kurduğumuz yakın ilişki ile tarımsal ürünlerin daha imalat aşamasında güvenli bir şekilde yetişmesini sağlıyoruz. Bu anlamda yemlik bitki tohumu dağıtımından, sebze ve meyve fidelerine, hindi palazı verilmesi kadar her alanda çiftçilerimizin yanındayız. Ata tohumlarının bulunup korunması konusunda bakanlığımız ile sıkı bir çalışma içerisindeyiz. Çünkü biliyoruz ki gıda güvenliği sağlanmadıkça ülke güvende değildir. Sözlerime son verirken bütün hemşehrilerimin, Dünya Gıda Günü’nü kutluyorum.”