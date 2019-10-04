Başkan'dan Kamyoncular Garajında denetim

Gebze

Belediye Başkanı

Zinnur Büyükgöz

Gebze

Kamyoncular Garajı

nda yapılan çalışmaları yerinde denetledi, çalışmalar hakkında görevlilerden bilgi aldı

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Kamyoncular garajında park alanına yapılan yeni çıkış kapısını inceleyen Başkan Büyükgöz,”Bugün burada Kamyon garajımızın son halini yapılan çalışmaları incelemek üzere gelmiş bulunuyoruz.

BİRİNCİ SINIF HİZMET SUNULACAK

Biz daha öncede hem esnafımıza hem Gebze kamuoyuna verdiğimiz söz gereği burayı yaşanabilir bir hale getireceğiz. Verimliliğini arttırıp fiziki şartlarını iyileştirerek hem içerde hizmet sunan esnaflarımızın gönlünü hoş etmek hem de Gebze’mize birinci sınıf hizmet sunan bir tesis haline getirecek, çevresiyle beraber uyumlu trafik sorunlarını çözen keşmekeşi ortadan kaldıran bir çalışmamız olacak. Bu anlamda da yerinde yapılan çalışmaları gözlemledik. Kamyoncular Garajımızdaki çalışmalarımız devam edecek Gebze’mize halkımıza hayırlı uğurlu olsun inşallah” ifadelerini kullandı. Başkan Büyükgöz’e incelemeleri sırasında Başkan Yardımcısı Sedat Çelik, Selamet Güner ve ilgili birim müdürleri eşlik etti.



