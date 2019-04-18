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Başkan’dan Şehitler Haftası Mesajı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Şehitler Haftası dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan'dan Şehitler Haftası Mesajı

18 Nisan 2019 Perşembe 10:34

Başkan Büyükakın, mesajında Türk milletinin şehit ve gazilerine büyük kıymet verdiğini vurgulayarak “Bağımsızlığımız ve hürriyetimiz için bir an bile tereddüde düşmeden canını veren şehit ve gazilerimizi sevgi, minnet ve hürmetle yâd ediyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum”dedi.

Başkan Tahir Büyükakın şöyle devam etti: Milletimiz, bağımsızlık olgusunu daima her şeyin üstünde tutmuştur. Bunu da son olarak 15 Temmuz darbe gecesinde tankların önüne siper olarak bir kez daha göstermiştir. Aziz milletimiz, bağımsızlığı için, hürriyeti için, vatan toprağı ve bayrağı için her daim şehit olmayı göze almış fertlerden teşekkül etmiştir. Türk milleti bugün de bir iftihar madalyası gibi şehitlerini, gazilerini göğsünde taşımaktadır. Gazilerimiz ve şehitlerimiz için ne yapsak azdır. Bugün 82 milyon insan; aynı ülkede, aynı coğrafyada kardeşçe yaşayabiliyorsak bunda şehit ve gazilerimizin gösterdiği şanlı mücadelelerin tesiri büyüktür. Vatan ve bayrak için bir an bile tereddüt etmeden canlarını ortaya koyan aziz şehitlerimize olan borcumuzu, ancak gelecek nesillere büyük ve güçlü bir Türkiye bırakmak için var gücümüzle çalışarak ödeyebiliriz. Bu düşüncelerle başta gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.”

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