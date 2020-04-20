Başkan’dan Sevindiren Ziyaret;

Başkan Büyükgöz, minik Miray’ın isteğini geri çevirmedi. Hafta sonu tüm yurtta olduğu gibi Gebze’de de uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sahada belediye hizmetlerini denetleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, kendisine video mesajla ulaşan Ahmet ve Şeyda Ayırkan çiftinin evlatları minik Miray’ın isteğini de yerine getirdi. Başkan Büyükgöz, göreve geldiği ilk günlerde kamuoyuna duyurduğu 0542 376 41 41 numaralı telefonuna çektiği videoyu gönderen minik Miray’ın, “Başkan amca evde çok sıkılıyorum. Sizden okuma kitabı ve yap-boz istiyorum” şeklindeki sözlerine kayıtsız kalmadı. Hafta sonu Ayırkan çiftinin evlerine sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Başkan Büyükgöz, ilkokul 1. Sınıf öğrencisi Miray’a hediyelerini teslim etti. Minik Miray ve anne-babasıyla bir süre sohbet eden Başkan Büyükgöz, “Virüs salgınından çocuklarımızı korumak için devletimizin aldığı karar neticesinde evlatlarımız bu süreyi evlerinde aileleriyle birlikte geçiriyorlar. Eğitimlerini evlerinde sürdürüyorlarsa da yine de evlerinde sıkılıyorlar. İnanıyorum ki çocuklarımızın parklarda rahatça oyun oynayabilecekleri günler yakında. El ele vererek bu salgın belasından en kısa sürede kurtulacağız inşallah” dedi. Ayırkan çifti de Başkan Büyükgöz’e duyarlılığı ve ziyareti için teşekkür etti.









