Başkan'ın Özel İzni İle Annesinin Mezarını Ziyaret Etti





Darıca’da ikamet eden Nazan Şahin, genç yaşta kalp krizinden kaybettiği annesinin mezarını Anneler günü nedeniyle ziyaret etmek istedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ı etiketleyen Şahin’in bu isteği özel izinle gerçekleştirildi.

2015 YILINDA ANNESİNİ KAYBETTİ

Darıca Kazım Karabekir Mahallesinde ikamet eden Nazan Şahin, 2015 yılında geçirdiği kalp krizinden kaybettiği annesinin mezarını ziyaret etmek istedi. Anneler günü nedeniyle annesinin mezarını ziyaret etmek istediğini Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ı etiketleyen bir paylaşımla duyuran Şahin’in bu isteği geri çevrilmedi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, devreye girerek Nazan Şahin’in için özel izin çıkarttırdı.

BAŞKAN ÖZEL İZİN ÇIKARDI

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleri özel izinle Nazan Şahin’i evinden aldı. Şahin, Gebze Pelitli mezarlığındaki annesinin mezarlığına getirildi. Mezarlığı temizleyen Şahin’e Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerince bir kasa çiçek hediye edildi. Çiçekleri annesinin mezarına eken Nazan Şahin, ekiplere teşekkür etti.

“BAŞKANIMIZA MİNNETTARIM”

Annesinin mezarını ziyaret ettiği için mutlu olduğunu belirten Nazan Şahin; “annemi 2015 yılında kalp krizinden kaybettik. Bizim için zor bir kayıp oldu. Her anneler gününde mezarını ziyaret ederdik. Bu yıl pandemiden dolayı anneler gününde mezarını ziyaret edemeyecektik. Sosyal medyadan Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ı etiketleyerek bir paylaşım yaptım. Ardından bana ulaşıldı. Özel izinle annemin mezarlığını ziyaret edebileceğimi söylediler. Allah vesile olan Başkanımızdan razı olsun. Bana ulaştırdığı çiçekleri annemin mezarına ektim. Kendisine ne kadar teşekkür etsem az” ifadesini kullandı.





















