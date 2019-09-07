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Başkanlar birlikte gitti

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ile birlikte yerel yönetimler bölge toplantısına katılmak üzere Bursa’ya gitti

Başkanlar birlikte gitti

07 Eylül 2019 Cumartesi 14:15

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yerel yönetimler bölge toplantısına katılmak üzere Bursa’ya gitti. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Gebze bölgesinin belediye başkanları; Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ile birlikte Bursa’ya gitti.

4 BAŞKAN BİRLİKTE BURSA’DA

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın kullandığı araçla toplantıya katılmak üzere Bursa’ya giden başkanlar AK Parti’nin yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin başkanlığında yerel yönetim çalışmalarına yönelik eğitim ve istişarede bulunulacak.

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