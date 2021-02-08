Başkanlar Eski Adliye Binasında

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz gençlik merkezi olarak projelendirilen ve çalışmaların hızla devam ettiği eski adliye binasında incelemede bulundu. Başkan Büyükgöz, çalışmalar ve proje hakkında başkanlara bilgi verdi





Başkanlar, gençlik merkezi olarak projelendirilen ve çalışmaların hızla devam ettiği eski adliye binasında incelemede bulundu. Bir dizi ziyaret ve tapu teslim törenine katılmak üzere Gebze’ye gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya ile birlikte eski adliye binasına geçen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz; çalışmalar hakkında başkanlara bilgi verdi. Yapılan girişimler neticesinde Gebze Belediyesi’ne devredilen eski adliye binasında başlatılan kapsamlı tadilat çalışmalarının hızla tamamlanarak, Gebzeli gençlerin buluşma ve etkinlik merkezi haline geleceğini dile getiren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, GESMEK kurs merkezinin de bu binada hizmet vereceğini açıkladı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ü tebrik ederek çalışmalarında ve hizmetlerinde başarılar ve kolaylıklar diledi.





















